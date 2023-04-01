После скандального ухода Роналду из Манчестер Юнайтед Тоттенхэм размышлял о подписании Криштиану, сообщает Daily Mail.

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Антонио Конте и Даниэль Леви в неформальной беседе обсудили возможное подписание португальца, но пришли к выводу, что трансфер Роналду будет не лучшим шагом для развития "шпор". Интересно, что Конте уже не является наставником Тоттенхэма.

Напомним, что Роналду в итоге присоединился к Аль-Насра, за который успел сыграть 10 матчей и отличиться 9 голами и 2 ассистами.

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