Тоттенхему потрібно готуватися до тривалого випадання з ігрового ритму.

Матч чемпіонату Англії між "шпорами" і Брайтоном у найближчу неділю (12 грудня) не відбудеться, повідомляє офіційний сайт лондонців.

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Відповідне рішення ухвалене через велику кількість захворювань на коронавірус серед гравців та персоналу Тоттенхема. Раніше перенесли матч Ліги конференцій проти Ренна, а тепер проблеми команди Конте перекинулись і на чемпіонат. Календар "шпор" буде дуже сильно скорегований, адже ще є перенесений через негоду поєдинок з Бернлі.

Нагадаємо, Тоттенхем посідає п'яту сходинку АПЛ, хоча у разі всіх зіграних матчів вже міг пробитися до зони Ліги чемпіонів.

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