Тоттенхэм продолжает страдать из-за вспышки коронавируса – ближайший матч в АПЛ также перенесен
Тоттенхэму нужно готовиться к длительному выпаданию из игрового ритма.
Матч чемпионата Англии между "шпорами" и Брайтоном в ближайшее воскресенье (12 декабря) не состоится, сообщает официальный сайт лондонцев.
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Соответствующее решение принято из-за большого количества заболеваний коронавирусом среди игроков и персонала Тоттенхэма. Ранее перенесли матч Лиги конференций против Ренна, а теперь проблемы команды Конте перекинулись и на чемпионат. Календарь "шпор" будет очень сильно скорректирован, ведь есть еще перенесенный из-за непогоды поединок с Бернли.
Напомним, Тоттенхэм занимает пятое место АПЛ, хотя в случае всех сыгранных матчей уже мог пробиться в зону Лиги чемпионов.
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