Французький клуб не погоджується грати зі "шпорами" в інший день.

Тоттенхем через спалах коронавірусу попросив перенести матч Ліги конференції проти Ренна. УЄФА пішов назустріч лондонцям і заявив, що сьогодні гра не відбудеться. Однак Ренн обурений, інформує Ouest France.

Претензії французів у тому, що "шпори" занадто пізно повідомили про бажання перенести гру. Тоттенхем запевняв, що матч відбудеться, а зажадав перенесення аж тоді, коли Ренн приземлився в Лондоні.

Боси Ренна звинуватили Тоттенхем і УЄФА у нехтуванні фейр-плей і відмовляються розглядати нову дату матчу. Тоттенхем пропонує зіграти через тиждень – 15 грудня.

Ренн вже гарантував собі перше місце в групі Ліги конференцій, а Тоттенхем бореться за плей-офф з Вітессом.