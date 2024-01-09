"Шпори" досягли угоди з Дженоа щодо придбання Дрегушіна. Як інформує The Athletic, вартість захисника складе близько 30 млн євро. Повідомляється, що румун підпише з лондонським клубом контракт до літа 2029 року.

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Згідно з джерелом, трансфер містить бонуси, які залежатимуть від індивідуальних показників Раду в стані лондонців. Таким чином, сума трансферу може бути збільшена.

Підписання центрального захисника є пріоритетом для Тоттенхема, якому в першій половині сезону довелося зіткнутися з відсутністю і травмами Міккі ван де Вена і Крістіана Ромеро. У результаті цих втрат наставнику команди Ангелосу Постекоглу довелося імпровізувати.

Раніше повідомлялося, що "шпори" розглядають можливість підписання захисника Борнмута Іллі Забарного.

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