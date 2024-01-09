Румынский центрбэк стал одним из открытий первой половины сезона. Все идет к тому, что дальше Дженоа придется играть без одного из своих лидеров. В приглашении Раду Дрегушина заинтересованы Милан, Бавария, Тоттенхэм и Наполи.

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Самые слабые позиции у итальянских клубов. "Партенопейцы" не готовы конкурировать финансово. "Россонери" могли рассчитывать лишь на то, что Дженоа согласится включить в соглашение Лоренцо Коломбо, сообщает Джанлука Ди Марцио. Деньгами Милан может заплатить только половину того, что предлагают другие.

Очень сильная позиция Баварии, которая может выплатить сумму трансфера здесь и сейчас. Однако, по информации Фабрицио Романо, фаворитом в борьбе за Раду Дрегушина стал Тоттенхэм. Лондонцы предложили Дженоа гарантированные 25 миллионов евро и еще 5 млн бонусов, также в Геную на правах аренды до конца сезона должен отправиться правый защитник "шпор" Джед Спенс.

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Контракт Раду Дрегушина с Дженоа рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча, забив два гола и отдав один ассист. Следует заметить, что 20% от суммы трансфера румына получит Ювентус, который летом продал "грифонам" права на игрока за 5,5 млн евро.