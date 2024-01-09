"Шпоры" достигли соглашения с Дженоа о приобретении Дрэгушина. Как информирует The Athletic, стоимость защитника составит около 30 млн евро. Сообщается, что румын подпишет с лондонским клубом контракт до лета 2029 года.

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Согласно источнику, трансфер включит в себя бонусы, которые будут зависеть от индивидуальных показателей Раду в стане лондонцев. Таким образом, сумма трансфера может быть увеличена.

Подписание центрального защитника является приоритетом для Тоттенхэма, которому в первой половине сезона пришлось столкнуться с отсутствием и травмами Микки ван де Вена и Кристиана Ромеро. В результате этих потерь наставнику команды Ангелосу Постекоглу пришлось импровизировать.

Ранее сообщалось, что "шпоры" рассматривают возможность подписания защитника Борнмута Ильи Забарного.

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