Підопічні Антоніо Конте оформили найбільш пізній камбек за 30 років існування англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Opta.

Фантастичний камбек останніх хвилин у відеоогляді матчу Лестер – Тоттенхем – 2:3

Попередній рекорд утримував Ман Сіті, який у останньому турі сезону 2011/12 героїчно оформляв чемпіонство. "Містяни" програвали КПР до 91:14 на таймері, але зрештою вирвали перемогу і здобули титул. Тоттенхем серйозно перекрив це досягнення. Лондонці поступалися Лестеру аж до 94:52, проте дубль Стевена Бергвейна за 79 секунд перевернув усе з ніг на голову.

Додамо, що Тоттенхем також продовжив безпрограшну серію в АПЛ після призначення Антоніо Конте – тепер вона триває 9 матчів.

Тоттенхем вирвав драматичну перемогу над Лестером завдяки дублю Бергвейна на останніх секундах