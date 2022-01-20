Тоттенхем оформив найпізніший камбек в історії АПЛ – 79 секунд імені Бергвейна перекрили чемпіонський подвиг Ман Сіті
Тоттенхем у шаленому матчі проти Лестера (3:2) встановив історичне досягнення.
Підопічні Антоніо Конте оформили найбільш пізній камбек за 30 років існування англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Opta.
Фантастичний камбек останніх хвилин у відеоогляді матчу Лестер – Тоттенхем – 2:3
Попередній рекорд утримував Ман Сіті, який у останньому турі сезону 2011/12 героїчно оформляв чемпіонство. "Містяни" програвали КПР до 91:14 на таймері, але зрештою вирвали перемогу і здобули титул. Тоттенхем серйозно перекрив це досягнення. Лондонці поступалися Лестеру аж до 94:52, проте дубль Стевена Бергвейна за 79 секунд перевернув усе з ніг на голову.
Додамо, що Тоттенхем також продовжив безпрограшну серію в АПЛ після призначення Антоніо Конте – тепер вона триває 9 матчів.
Тоттенхем вирвав драматичну перемогу над Лестером завдяки дублю Бергвейна на останніх секундах