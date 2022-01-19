Лестер в рамках перенесеного матчу 17-го туру АПЛ програв Тоттенхему у ситуації, коли це здавалося неможливим (2:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Тоттенхем відставав від зони ЛЧ на 4 очки, однак мав аж чотири матчі в запасі. Один з них лондонці мали провести в гостях проти Лестера – і вже на 9-й хвилині "шпори" могли відкрити рахунок внаслідок вривання Кейна в штрафний. Харрі переграв Сьоюнджю й Чаудрі, пробивши метрів з 9-ти, але м'яч з лінії воріт вибив Томас. На 20-й Кейн знову був близький до взяття воріт, замкнувши подачу Вінкса з кутового, однак цього разу "лисиць" врятувала поперечина.

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На 23-й хвилині гості знову могли відзначитись. Спочатку Моура підібрав м'яч перед карним майданчиком і потужно вистрілив у дальній нижній кут (Шмейхель парирував), а потім Санчес завершував крос від Регілона ударом головою з мінімальної відстані – сфера торкнулася зовнішнього боку сітки. Таке марнотратство в АПЛ не пробачають: на 24-й хвилині Дака отримав м'яч у чужому штрафному внаслідок вдалого рикошету від Регілона, розстрілявши ворота метрів з 6-ти – 1:0! Лестер вийшов уперед.

На 34-й хвилині господарі мали шанс подвоїти свою перевагу внаслідок лонгшоту Меддісона, однак Льоріс парирував. Тотхем відповів дуже агресивно: на 37-й Моура запоров вихід віч-на-віч, а Хьойберг з відскоку пробив у порожні ворота – втім, "лисиць" врятував Олбрайтон.

На 38-й же лондонці таки прошили Шмейхеля, в чому неабияк допомогла помилка Вестергора в обороні. Вінкс перехопив сферу й виконав закидання в карний майданчик на Кейна, а той, ефектно перегравши Сьоюнджю, вистрілив метрів з 10-ти – 1:1!

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. В другому таймі зміст гри особливо не змінився, однак Тоттенхем став діяти менш гостро. Тим не менш, шанси забити ще один гол у "півнів" були: так, на 57-й хвилині Догерті метрів з 13-ти стріляв повз дальню стійку, а на 64-й з дистанції потужно вистрілив з-за меж штрафного у праву дев'ятку – Каспер парирував! Також гості провели кілька перспективних атак без логічного завершення. Лестер огризнувся проникним пасом від Дьюсбері-Холла під удар Меддісону, однак Льоріс не спав.

Підопічні Антоніо Конте в середині другого тайму переважали в активності, але загалом Лестеру вдалося вирівняти хід матчу. На 75-й же хвилині Брендан Роджерс зробив важливу заміну, випустивши Барнса замість Дака – всього через хвилину свіжий Харві організує несподіваний гол "лисиць"! Він протягнув м'яч до карного майданчика й виконав класний короткий пас під вривання Меддісону на правий край, а Джеймс потужно вистрілив. 2:1! Господарі знову повели у рахунку.

Тоттенхем міг відігратись вже за хвилину внаслідок пострілу Кейна з лінії штрафного. Його заблокували, однак м'яч відскочив на Догерті – той завдав удар метрів з 5-ти, але Шмейхель встиг скоротити дистанцію й накрити постріл. Лестер же мав нагоду закрити гру на 90-й хвилині зусиллями Барнса, якому вдалоя прорватись до карного майданчика й прибрати на замасі Санчеса – втім, в останню мить м'яч вибив Хьойберг.

Цей момент коштував Лестеру перемоги. На останніх секундах Догерті відгукнувся на закидання з глибини, але м'яч вибили. Щоправда, вибили його точно на ногу свіжому Бергвейну – Стевен же бахнув зі всіх сил точно в лівий нижній кут. 2:2!

Здавалося, що це кінець, однак після розіграшу м'яча в центрі господарі швидко його втратили, а Кейн запустив передачу вперед на хід Бергвейну. Стевен же перегнав усіх захисників, обійшов Шмейхеля й пробив у дальній кут – м'яч влетів у ворота з рикошетом від стійку. 2:3! Тоттенхем святкує перемогу!

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