Фантастичний камбек останніх хвилин у відеоогляді матчу Лестер – Тоттенхем – 2:3
08:28 - Читать на русском
Тоттенхем вирвав перемогу над Лестером у 17-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
24’ Петсон Дака
76’ Джеймс Меддісон
Харрі Кейн 38’
Стевен Бергвейн 90+5’
Стевен Бергвейн 90+7’
24’ Петсон Дака
38’ Харрі Кейн
76’ Джеймс Меддісон
90+5’ Стевен Бергвейн
90+7’ Стевен Бергвейн
Дака забив першим, але Кейн зрівняв ситуацію на табло більярдним ударом ще у першому таймі. На 76-й хвилині Меддісон знову вивів "лисиць" вперед.
Тоттенхем вирвав драматичну перемогу над Лестером завдяки дублю Бергвейна на останніх секундах
Та Тоттенхем не здавався. На 90+5 і 90+7 хвилинах Бергвейн двома ударами оформив фантастичний камбек і "шпори" святкували перемогу. Команда Антоніо Конте піднялась на 5 сходинку, набравши 36 пунктів, а підопічні Брендана Роджерса залишились десятими з 25 очками.
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