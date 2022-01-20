Тоттенхем вирвав перемогу над Лестером у 17-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Дака забив першим, але Кейн зрівняв ситуацію на табло більярдним ударом ще у першому таймі. На 76-й хвилині Меддісон знову вивів "лисиць" вперед.

Тоттенхем вирвав драматичну перемогу над Лестером завдяки дублю Бергвейна на останніх секундах

Та Тоттенхем не здавався. На 90+5 і 90+7 хвилинах Бергвейн двома ударами оформив фантастичний камбек і "шпори" святкували перемогу. Команда Антоніо Конте піднялась на 5 сходинку, набравши 36 пунктів, а підопічні Брендана Роджерса залишились десятими з 25 очками.