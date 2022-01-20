Подопечные Антонио Конте оформили самый поздний камбэк за 30 лет существования английской Премьер-лиги, сообщает Opta.

Фантастический камбэк последних минут в видеообзоре матча Лестер – Тоттенхэм – 2:3

Предыдущий рекорд удерживал Ман Сити, в последнем туре сезона 2011/12 героически оформлявший чемпионство. "Горожане" проигрывали КПР до 91:14 на таймере, но в конце концов вырвали победу и одержали титул. Тоттенхэм серьезно перекрыл это достижение. Лондонцы уступали Лестеру до 94:52, однако дубль Стевена Бергвейна за 79 секунд перевернул все с ног на голову.

Добавим, что Тоттенхэм также продлил беспроигрышную серию в АПЛ после назначения Антонио Конте – теперь она длится 9 матчей.

Тоттенхэм вырвал драматичную победу над Лестером благодаря дублю Бергвейна на последних секундах