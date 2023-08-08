"Шпори" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з 19-річним центрфорвардом Алехо Велісом. Угода розрахована до літа 2029 року.

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Веліс гратиме у складі лондонської команди під 36-м номером.

Згідно з аргентинським порталом Ole, Веліс обійшовся лондонцям у 17 мільйонів євро + бонуси, які можуть сягнути 6 млн євро. Також аргентинський клуб залишив за собою право отримати 10% виручки з майбутнього перепродажу форварда.

Алехо Веліс може стати заміною Харрі Кейну, якщо лідер "шпор" таки покине клуб. Новачок Тоттенхема вдало зіграв на останньому чемпіонаті світу за збірну Аргентини U-20 – 4 матчі, 3 голи.

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