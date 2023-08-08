"Шпори" на своєму офіційному сайті повідомили про перехід 22-річного нідерландського футболіста. Мікі ван де Вен підписав угоду з Тоттенхемом на шість сезонів – до 2029 року. Захисник буде виступати під 37 номером.

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Англійський клуб не розголосив про фінансові деталі угоди з Вольфсбургом. Раніше була інформація, що Тоттенхем заплатить німецькому клубу 50 мільйонів євро за центрального захисника.

Мікі ван де Вен виступав за Вольфсбург два сезони. В його активі один гол та три результативні передачі в 41 матчі. В минулому сезоні нідерландський захисник став одним із відкриттів Бундесліги.

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