Арсенал відкрив англійський сезон перемогою над Манчестер Сіті (1:1, по пенальті – 1:4) у Ком'юніті Шилд. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Без Зінченка, але з новачками

У минулому сезоні Манчестер Сіті оформив требл, тому в Суперкубку Англії суперником "містян" став віцечемпіон Арсенал. Протягом цього року Мікель Артета програв Пепу Гвардіолі всі три матчі, але сьогодні учень взяв реванш у вчителя.

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Олександр Зінченко пропустив частину підготовки до сезону через травму. Вчора у благодійному спарингу Game4Ukraine він відіграв лише 10 хвилин, щоб бути готовим до Суперкубка Англії, однак тренер залишив українця поза заявкою.

Натомість новачки Райс, Хаверц і Тімбер вийшли в старті Арсенала. Нідерландець закрив позицію Зінченка зліва в обороні. Ковачіч – єдиний новачок Манчестер Сіті – також з'явився з перших хвилин. В атаці компанію Холанду склав Альварес.

Хаверц запоров найкращі моменти

Матч розпочався з перепасовок чемпіона. Манчестер Сіті взяв м'яч під контроль і встановив 80% володіння. Однак жодних дивідендів з такого сценарію "містяни" не отримали. Арсенал організовано стримував суперника середнім блоком, витискаючи на фланги. А там у Пепа не дуже атакувальні фулбеки – подачі Аканджі та простріли Вокера гострими не назвеш.

Арсенал почав поступово перехоплювати ініціативу. Агресивніший пресинг "канонірів" провокував помилки опонентів. Артета також зробив акцент на фланги в обхід насиченого центру. І якщо Мартінеллі зліва не дуже успішно йшов у дриблінг, то Сака справа розривав Аканджі. Букайо і Вайт створили по моменту для Хаверца, але німець в обох епізодах не зумів якісно завершити.

Kai Havertz has had the two best chances in the Community Shield across the first half.



Last season at Chelsea, he scored just nine goals from 14.5 xG across all competitions.



More stats in our live blog: https://t.co/LcgR4SMcWp#CommunityShield | #ARSMCI pic.twitter.com/ebkPgoe2Ny — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 6, 2023

До перерви Арсенал втричі частіше зустрічався з м'ячем в чужому штрафному. Весь доробок Манчестер Сіті – два дальні удари Родрі, який намагався спіймати на неуважності голкіпера. По перерві нічого кардинально не змінилося. Командам не вдавалося довести до розуму власні атаки. Багато помилок, відсутність нестандартних рішень.

Пеп замінами зробив гол, але Арсенал врятувався

Гвардіола зробив потрійну заміну, а Артета довго тягнув з перестановками. Саме зміни Пепа освіжили гру – три нові гравці придумали гол. Фоден протягнув м'яч через центр, після чого той рикошетом від де Брюйне потрапив до Палмера. Коул, який вийшов замість Холанда, красиво поклав м'яч у дальній кут.

Фоден і де Брюйне загалом дали імпульс грі Манчестер Сіті. Англієць вийшов сам на сам з голкіпером, а бельгієць гостро подав кутовий на ближню стійку під Родрі. В обох епізодах Рамсдейл врятував Арсенал, але картина матчу змінилася. "Канонірам" надовго довелося забути про атаку.

Вже у компенсований час Арсенал притиснув Сіті та спробував врятуватися. Допоміг останній кутовий на 90+11 хвилині. Троссар вийшов на ударну позицію та послав м'яч у напрямку воріт. Рикошет від Аканджі дезорієнтував воротаря – м'яч закотився в сітку.

Доля трофею вирішилася в серії пенальті. Точнішими були лондонці – вони реалізували всі 4 удари, а де Брюйне та Родрі помилилися. Арсенал виграв Суперкубок. Зінченко після гри приємно розмовляв з колишніми партнерами.

Зінченко отримав несподіваного конкурента

Арсенал можна обережно хвалити. Серед новачків найкраще проявив себе Тімбер. Номінально правий захисник вийшов зліва, але не дав приводів хвилюватися. Солідно відіграв в обороні та допомагав з просуванням м'яча. Зінченко отримав несподіваного конкурента на сезон.

Райс виконав великий обсяг роботи в центрі, а Хаверц знову став жертвою тренерських рішень і травми Жезуса. Колись Кая перестануть ставити на вістря атаки, перестануть розчаровуватися його реалізацією та зрозуміють, наскільки він тонкий і класний футболіст.