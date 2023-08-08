Центральный нападающий Алехо Велис перешел из Росарио Сентраль в Тоттенхэм.

"Шпоры" на своём официальном сайте объявили о подписании контракта с центрфорвардом Алехо Велисом. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

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Велис будет играть в составе лондонской команды под 36-м номером.

Согласно аргентинскому порталу Ole, Велис обошёлся лондонцам в 17 миллионов евро + бонусы, которые могут достичь 6 млн евро. Также аргентинский клуб оставил за собой право получить 10% выручки с будущей перепродажи форварда.

Алехо Велис может стать заменой Харри Кейну, если лидер "шпор" таки покинет клуб. Новичок Тоттенхэма удачно сыграл на последнем чемпионате мира за сборную Аргентины U-20 – 4 матча, 3 гола.

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