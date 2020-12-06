Матч Тоттенхем – Арсенал стартував о 18:30 за Києвом. Команди у поточному чемпіонаті Англії демонструють різні результати. Тоттенхем у випадку перемоги знову очолював турнірну таблицю Прем'єр-ліги, а нічия дозволяла команді Жозе Моурінью зрівнятися за очками з Челсі, який після 3-х очок у матчі з Лідсом захопив лідерство. А от у Арсенала значно гірші справи – лише 13 пунктів у 10-ти турах та 15 позиція чемпіонату.

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Тоттенхем розпочав активніше і заробив право на небезпечний штрафний вже на 2-й хвилині зусиллями Харрі Кейна. Дайєр метрів з 25-ти пробив вище воріт, які захищав Бернд Лєно. Після цього підопічні Артети начебто вирівняли гру, але гол не змусив себе довго чекати – вже на 13-й "шпори" повели в рахунку після швидкої контратаки. Харрі Кейн зачепився за м'яч у центрі поля та запустив Сон Хин Міна у прорив лівим флангом. Кореєць практично без перешкод пройшов півполя і елегантно закрутив у дальній кут. Лєно не врятував, хоча удар був дійсно красивим. 1:0 – 10-й гол Сона у чемпіонаті (парадокс, але стільки ж забив весь Арсенал).

Після пропущеного м'яча "каноніри" заволоділи контролем над грою, але м'яч перебував переважно у центрі поля. Жодної гостроти поблизу воріт Льоріса не було, підопічні Жозе Моурінью у фірмовому стилі грамотно "сушили" гру. Більше того, "шпори" створили ще один шанс, проте Лєно забрав м'яч після дального удару Хьойберга. Щоправда, це було не так складно, позаяк круглий летів практично по центру воріт. Арсенал нагадав про себе лише на 31-й – Партей пройшов двох суперників та знайшов Обамеянга, той п'ятою віддав наліво, але навісна передача на лінію воротарського не знайшла адресата. Відверто не йшла гра в "канонірів", які в одному з епізодів примудрилися навіть не ввести м'яч у гру з аута ("відзначився" Бельєрін).

Наприкінці першого тайму Арсенал тотально заволодів м'ячем (91 на 5% у останні 5 хвилин), але отримав другий гол у свої ворота. Цього разу лідери Тоттенхема помінялися ролями – Ло Чельсо розігнав контратаку та віддав на Сона, той хитнув захисника і викотив на Кейна. Харрі гарматним пострілом з кута воротарського зробив рахунок 2:0 – м'яч від поперечини влетів у ворота. До слова, тепер Кейн з 11-ма голами є найкращим бомбардиром в історії дербі Північного Лондона в рамках всіх турнірів – позаду залишилися Еммануель Адебайор та Боббі Сміт (по 10). Більше того, цей гол став для 27-річного англійця 250-м у професіональній кар'єрі за клуб і збірну.

За кілька секунд до завершення першого тайму Артета ще й провів першу заміну – замість Партея на поле вийшов Себальйос. Провальний перший тайм від "канонірів" (жодного удару в площину воріт), а от Тоттенхем продемонстрував дива реалізації – два голи з трьох ударів у рамку при значно меншому контролі м'яча. Два голи при 0,29 очікуваних – феноменально!

Вочевидь, у перерві Мікель Артета провів серйозну розмову зі своїми підопічними. Принаймні, другий тайм Арсенал розпочав дуже активно, але Ляказетт пробив у руки Лєно, а удару Обамеянга забракло влучності. Тоттенхем вимагав від Мартіна Аткінсона призначення вільного удару після того, як Себальйос віддав у руки Лєно, – марно. Льоріс врятував "шпор" після удару головою Ляказетта – французький кіпер ефектним сейвом перевів круглого на кутовий.

На цьому натиск гостей, по суті, завершився. Тоттенхем відмінно стримував всі атакувальні намагання Арсенала та впевнено довів гру до перемоги, хоча й майже не володів м'ячем у другому таймі (менше 30%).

2:0 – Тоттенхем у вже звичній манері здобув вже сьому перемогу в чемпіонаті та повернув собі перше місце. Підопічні Моурінью набрали 24 очки та відірвалися від Челсі на 2 пункти. Арсенал з 2014 року не може обіграти Тоттенхем на виїзді. "Каноніри" не перемагають вже у 4-х матчах АПЛ – як наслідок, команда Артети залишилася на 15-й сходинці з 10-ма очками.

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