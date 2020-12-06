Чемпіонат Англії 2020/21, 11-й тур

Вест Бромвіч – Крістал Пелас – 1:5

Голи: Галлахер, 30 – Фурлонг, 8 (автогол), Заха, 55, 68, Бентеке, 60, 82

Вилучення: Перейра, 34 (Вест Бромвіч)

Шеффілд Юнайтед – Лестер Сіті – початок о 16:15

Тоттенхем – Арсенал – початок о 18:30

Ліверпуль – Вулверхемптон – початок о 21:15

Вест Бромвіч приймав Крістал Пелас. На 8-й хвилині Заха прострілив у штрафний майданчик, а Фурлонг, який намагався закрити дальню стійку, зрізав м'яч у власні ворота. У середині тайму господарі зрівняли рахунок, але одразу залишились у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Перейра. Проте, використати перевагу до перерви гості не зуміли.

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У другій половині зустрічі "орли" влаштували Вест Бромвічу справжній розгром. На 55-й відзначився Заха, а за декілька хвилин простріл у карний майданчик головою замкнув Бентеке – 1:3. Захист господарів не витримував натиску і на 68-й Заха поклав ще один. Бентеке вирішив не відставати від партнера по команді та під завісу тайму теж записав до свого активу дубль. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Крістал Пелас – 1:5.

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