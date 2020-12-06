1. Голкіпер Інтера Вальтер Дзенга і універсальний солдат Мілана Руд Гулліт у Дербі делла Мадонніна кінця 80-х.

2. Джордж Бест у 1984-му. Це рік, коли північноірландський джигун остаточно пішов із футболу.

3. Кадр із фотосесії французького Сошо у 1984-му. Тоді цей клуб вважався міцним середняком Ліги 1.

4. Захисник Лі Діксон – новачок лондонського Арсенала у 1988-му. Він стане легендою "канонірів" і дочекається приходу Олега Лужного на Хайбері.

5. Дворазовий віце-чемпіон світу – нідерландський форвард Джонні Реп – зі своїм сином у 1983-му.

6. Дієго Марадона завжди отримував по ногах – навіть на тренуваннях. Відро із крижаною водою – нехитра терапія від набряків і гематом.

7. Тренування збірної Ірландії початку 80-х. Легендарний хавбек МЮ та Лідса Джонні Джайлз (у центрі) консультує команду, захисник Кріс Х'ютон (ліворуч) та хав Ліам Брейді (праворуч) уважно слухають.

8. Бразильський Флуміненсе зразка 1984 року: Альдо, Ромеріто, Бранко. Їхні футболки – насолода для естета.

9. Чемпіон світу Маріо Кемпес надто швидко розпрощався зі збірною Аргентини – у 1982 році. На той момент бомбардирові було лише 28...

10. Ліверпуль проти Арсенала у 1989-му. Ефектна дуель на другому поверсі.

11. Півзахисник збірної Нідерландів Арнольд Мюрен і його весела сімейка у рідному для них Волендамі.

12. Захисник збірної Франції Маріус Трезор розстрілює ворота ФРН у шаленому півфінальному трилері ЧС-1982: 1:1 в основний час, 3:3 в овертаймі і 5:4 у серії пенальті. Далі пішли німці...

13. Екзотична збірна Канади у 1984-му. Через два роки ці хлопці вперше і поки що востаннє зіграють у фінальній частині чемпіонату світу, де, зокрема, програють збірній СРСР (0:2), пропустивши від київських динамівців – Блохіна і Заварова.

14. Форвард Андреа Карневале (ліворуч) і хавбек Алемао – трударі Наполі другої половини 80-х, які підсвічували зірці Марадони.

15. У сезоні 1987/88 Марсель фінішував лише шостим. Зате Жан-П'єр Папен (крайній ліворуч у верхньому ряду) став найкращим снайпером чемпіонату із 19-ма голами, Клаус Аллофс (із вусами) забив трохи менше – 13, а Ален Жиресс (присів біля голкіпера) вправно роздавав асисти.

16. Порочні зв'язки. Не секрет, що Марадона у Неаполі потрапив під вплив Каморри – місцевої мафії. На фото аргентинець поруч із Лучано Моджі, нечистим на руку ділком, який згодом погубить Ювентус.

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17. Сіріль Реджіс – незабутній форвард скромного Вест Бромвіча першої половини 80-х.

18. Грізний тандем Гамбурга кінця 70-х – початку 80-х. Таранний форвард Хорст Грубеш (ліворуч) чудово доповнював технічного Кевіна Кігана.

19. Рікардо Вілья – аргентинський півзахисник Тоттенхема початку 80-х – і його велике прання.

20. Зіко, віртуоз Фламенго, дає інтерв'ю напередодні свого переїзду у Європу (Удінезе).

21. Хансі Мюллер, півзахисник збірної ФРН, у пафосному статусі чемпіона Європи-1980.

22. У той же час його видатний однофамілець – Герд Мюллер – догравав в американському клубі Форт-Лодердейл Страйкерс.

23. Данський центрбек Мортен Ольсен відривається від німецького переслідування у переможному для своєї команди матчі (2:0) на ЧС-1986. Згодом Ольсен упродовж 15 років очолюватиме збірну Данії.

24. Олександр Чівадзе – колоритний капітан тбіліського Динамо, володар Кубка кубків-1981.

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25. Юний Фаустіно Аспрілья набиває свої перші футбольні скілли у Колумбії 80-х, якою править Пабло Ескобар. У 90-х Аспрілья залишить слід в історії Парми та Ньюкасла.

26. Еміліо Бутрагеньо – 165 голів у футболці Реала (1984-95 роки).

27. Жозеф-Антуан Белл, який вважається найкращим голкіпером в історії Камеруну, і його партнер по каїрському клубу Мокавлун позують на фоні типових єгипетських пейзажів.

28. Нападник Домінік Рошто – новачок ПСЖ у 1980-му.

29. Девід Мойєс у своєму першому клубі – Селтіку, за який виступав на позиції центрального оборонця у 1980-83 роках. Впізнали наставника Вест Хема і шефа нашого Ярмоли?

30. До голкіпера збірної Бразилії Клаудіо Таффарела дівки липли ще у 1989-му – наче передчуваючи, що невдовзі він стане чемпіоном світу.

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