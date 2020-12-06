Матч Тоттенхэм – Арсенал стартовал в 18:30 по Киеву. Команды в текущем чемпионате Англии демонстрируют разные результаты. Тоттенхэм в случае победы вновь возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги, а ничья позволяла команде Жозе Моуринью сравняться по очкам с Челси, который после 3-х очков в матче с Лидсом захватил лидерство. А вот у Арсенала значительно хуже дела – только 13 пунктов в 10-ти турах и 15 позиция чемпионата.

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Тоттенхэм начал активнее и заработал право на опасный штрафной уже на 2-й минуте усилиями Харри Кейна. Дайер метров с 25-ти пробил выше ворот, которые защищал Бернд Лено. После этого подопечные Артеты вроде бы выровняли игру, но гол не заставил себя долго ждать – уже на 13-й "шпоры" повели в счете после быстрой контратаки. Кейн зацепился за мяч в центре поля и запустил Сон Хын Мина в прорыв по левому флангу. Кореец практически беспрепятственно прошел полполя и элегантно закрутил в дальний угол. Лено не спас, хотя удар был действительно красивым. 1:0 – 10-й гол Сона в чемпионате (парадокс, но столько же забил весь Арсенал).

После пропущенного мяча "канониры" завладели контролем над игрой, но мяч находился в основном в центре поля. Никакой остроты у ворот Льориса не было, подопечные Жозе Моуринью в фирменном стиле грамотно "сушили" игру. Более того, "шпоры" создали еще один шанс, однако Лено забрал мяч после дальнего удара Хёйбьерга. Правда, это было не так сложно, поскольку круглый летел практически по центру ворот. Арсенал напомнил о себе лишь на 31-й – Партей прошел двух соперников и нашел Обамеянга, тот пяткой отдал налево, но навесная передача на линию вратарской не нашла адресата. Откровенно не шла игра у "канониров", которые в одном из эпизодов умудрились даже не ввести мяч в игру из аута ("отличился" Бельерин).

В конце первого тайма Арсенал тотально завладел мячом (91 на 5% в последние 5 минут), но получил второй гол в свои ворота. На этот раз лидеры Тоттенхэма поменялись ролями – Ло Чельсо разогнал контратаку и отдал на Сона, тот качнул защитника и выкатил на Кейна. Харри пушечным выстрелом с угла вратарской сделал счет 2:0 – мяч от перекладины влетел в ворота. К слову, теперь Кейн с 11-ю голами является лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона в рамках всех турниров – позади остались Эммануэль Адебайор и Бобби Смит (по 10). Более того, этот гол стал для 27-летнего англичанина 250-м в профессиональной карьере за клуб и сборную.

За несколько секунд до окончания первого тайма Артета еще и провел первую замену – вместо Партея на поле вышел Себальос. Провальный первый тайм от "канониров" (ни одного удара в створ ворот), а вот Тоттенхэм продемонстрировал чудеса реализации – два гола из трех ударов в створ при значительно меньшем контроле мяча. Два гола при 0,29 ожидаемых – феноменально!

Очевидно, в перерыве Микель Артета провел серьезный разговор со своими подопечными. По крайней мере, второй тайм Арсенал начал очень активно, но Ляказетт пробил в руки Лено, а удару Обамеянга не хватило точности. Тоттенхэм требовал от Мартина Аткинсона назначение свободного удара после того, как Себальос отдал в руки Лено, – бесполезно.

На этом натиск гостей, по сути, иссяк. Тоттенхэм отлично сдерживал все атакующие попытки Арсенала и уверенно довел игру до победы, хотя и почти не владел мячом во втором тайме (менее 30%).

2:0 – Тоттенхэм в уже привычной манере одержал уже седьмую победу в чемпионате и вернул себе первое место. Подопечные Моуринью набрали 24 очка и оторвались от Челси на 2 пункта. Арсенал с 2014 года не может обыграть Тоттенхэм на выезде. "Канониры" не побеждают уже в 4-х матчах АПЛ – как следствие, команда Артеты осталась на 15-й строчке с 10 очками.

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