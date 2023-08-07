Трансферна сага навколо одного з найкращих бомбардирів АПЛ підходить до завершення. Схоже, що Харрі Кейн залишиться в Англії принаймні ще на один сезон.

Прощання Пятова і покер Кейна у відеоогляді матчу Тоттенхем – Шахтар – 5:1

Як повідомляє The Athletic, Тоттенхем відхилив третю пропозицію Баварії щодо англійця. Президент "шпор" Даніель Леві не збирається продавати Кейна за 100 мільйонів євро. Бос Тоттехнема наполягає на тому, щоб мюнхенці збільшили пропозицію ще на 25 млн.

Нагадаємо, що Кейн вже узгодив особистий контракт з Баварією. Нападник може перебратися в Мюнхен влітку 2024 року, коли його контракт зі "шпорами" завершиться.

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