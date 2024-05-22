Де Брюйне має 2 варіанти продовження кар'єри – лідер Ман Сіті обиратиме між великими і дуже великими грошима
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може влітку змінити клубну прописку і відправитися за океан.
Контракт бельгійця з "містянами" закінчується у 2025 році. Манчестер Сіті досі не зробив крок до пролонгації угоди з Кевіном де Брюйне.
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Як інформує The Athletic, півзахисник провів перемовини з клубом Сан-Дієго, який виступає в МЛС. Де Брюйне був би не проти переїхати до Каліфорнії, але наразі відбулися тільки перші контакти і з клубом угоди ще не має. Зауважимо, що в МЛС грає Лео Мессі та ще кілька відомих європейських зірок.
Також за 35-річним бельгійцем полюють Аль-Хіляль та Аль-Наср. Саудівські команди не пожалкують грошей на зарплатню для Кевіна, щоб переконати його вибрати їхній чемпіонат.
Нагадаємо, що де Брюйне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року. Загалом він зіграв за "містян" у 381 матчі, забивши 102 голи та віддавши 170 асистів.
У складі команди Гвардіоли бельгієць здобув шість титулів чемпіона Англії, а також вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23.
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