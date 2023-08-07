Трансферная сага вокруг одного из лучших бомбардиров АПЛ подходит к концу. Похоже, Харри Кейн останется в Англии по крайней мере еще на один сезон.

Прощание Пятова и покер Кейна в видеообзоре матча Тоттенхэм – Шахтер – 5:1

Как сообщает The Athletic, Тоттенхэм отклонил третье предложение Баварии по англичанину. Президент "шпор" Даниэль Леви не собирается продавать Кейна за 100 миллионов евро. Босс Тоттехнема настаивает на том, чтобы мюнхенцы увеличили предложение еще на 25 млн.

Напомним, что Кейн уже согласовал личный контракт с Баварией. Нападающий может перебраться в Мюнхен летом 2024 года, когда его контракт со "шпорами" истечет.

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