Манчестер Сіті придбав Йошко Гвардіола з Бундесліги, зробивши хорвата найкоштовнішим оборонцем в історії. "Футбол 24" пригадує інші успішні та провальні інвестиції в задню лінію.

1. Йошко Гвардіол, РБ Лейпциг → Манчестер Сіті, літо-2023, 90 мільйонів євро*

5 років тому майже весь топ найдорожчих захисників складався з придбань Гвардіоли: Ляпорт, Менді, Стоунз, Вокер. Відтоді багато що змінилося, інші клуби також почали витрачати великі гроші на оборону, але Пеп знову б'є трансферний рекорд.

За 90 мільйонів Манчестер Сіті отримує ідеал сучасного центрбека. Йошко має хороші фізичні дані та прекрасний на м'ячі, просуваючи його і ривками, і передачами. З Гвардіолом Гвардіола зможе придумувати ще цікавіші варіації в захисті.

2. Харрі Магуайр, Лестер → Манчестер Юнайтед, літо-2019, 87 мільйонів євро

Ще в момент трансферу здавалося, що МЮ сильно переплачує. З часом переоцінка Магуайра стала очевидною та кричущою. Харрі отримав місце в старті та навіть став капітаном "дияволів", однак продовжував грубо помилятися та виставляти себе посміховиськом.

Магуайр – непоганий захисник. Він ефективний в грі другим номером і з низькою лінією оборони. Що й показує збірна Англії. Але система Тен Хага, орієнтована на роботу з м'ячем, підсвітила найгірші якості Харрі. Капітан втратив місце в основі та близький до трансферу на пониження.

3. Маттейс де Лігт, Аякс → Ювентус, літо-2019, 85,5 мільйона євро; Ювентус → Баварія, літо-2022, 67 мільйонів євро

Де Лігт переходив у Ювентус в статусі найперспективнішого центрбека світу. 20-річний капітан диво-Аякса, який добрався до півфіналу Ліги чемпіонів. Криза та примітивний футбол Юве не дозволили нідерландцю реалізувати свій потенціал у Серії А.

Але "Стара Синьйора" зуміла вигідно перепродати свій актив. Маттейс минулого літа перебрався до Баварії, де відразу вписався в атакувальну модель команди, став найкращим захисником і провів чудовий сезон.

4. Вірджил ван Дейк, Саутгемптон → Ліверпуль, зима-2018, 84,65 мільйона євро

Один з найкращих трансферів в історії футболу. Ван Дейк став ключовим елементом розривного Ліверпуля, який вперше за 30 років виграв АПЛ і тричі виходив у фінал Ліги чемпіонів. Вірджил сам грає на височенному рівні та підтягує туди партнерів.

Ван Дейк на роки закрив проблемну зону в команді Клоппа, а тепер став капітаном. Всі пам'ятають фантастичний стрік нідерландця, коли 64 матчі його не обігрували суперники.

5. Веслі Фофана, Лестер → Челсі, літо-2022, 80,4 мільйона євро

Челсі переплачував за молодість і талант. А також через нездорове бажання Тодда Бьолі якнайшвидше оновити команду, не заглядаючи в чек. Фофана дійсно дає якість, коли здоровий. Однак ця ремарка дуже важлива.

Веслі пропустив пів минулого сезону внаслідок травм, а на літніх зборах порвав хрести. Контракт у захисника довжелезний, відбити гроші для Челсі ще буде шанс, але зараз клуб був змушений знову виходити на ринок і купувати Дісасі.

6. Лукас Ернандес, Атлетіко → Баварія, літо-2019, 80 мільйонів євро

Ще одна жертва травм. У 2019-му Баварія побила свій трансферний рекорд заради Ернандеса, щоб забути про центр захисту на роки. Інвестиція стала якщо не провальною, то мінусовою точно – Лукас більше лікувався, ніж грав. 7 матчів у минулому сезоні Бундесліги.

Поки француз жив у лазареті, Баварії довелося витрачати десятки мільйонів на Упамекано, де Лігта та Кіма. Навіть у "золотий" період 2020-го, коли Мюнхен розніс усіх і виграв требл, Лукас програв конкуренцію і сидів у запасі. Цього літа випав гарний шанс позбутися Ернандеса – ПСЖ заплатив 45 млн.

7. Рубен Діаш, Бенфіка → Манчестер Сіті, літо(осінь)-2020, 71,6 мільйона євро

Діаш створив на захист Манчестер Сіті схожий ефект, як ван Дейк на захист Ліверпуля. З тією різницею, що оборона Гвардіоли не була жахливою, а просто потребувала стабілізації. Рубен додав зрілості, спокою та класу. Тепер Сіті вміє захищатися в будь-яких режимах. Як наслідок – підкорилася Ліга чемпіонів.

Втім, значення Діаша та ван Дейка для своїх команд все одно складно порівнювати. Втрата португальця не стає катастрофою для Пепа – роки інвестицій в задню лінію дають Ман Сіті змогу спокійно переживати короткі періоди відсутності лідера оборони.

8. Ашраф Хакімі, Інтер → ПСЖ, літо-2021, 68 мільйонів євро

Перший крайній захисник у цьому списку. Так склалося, що за фулбеків переплачують рідше. Та й трансфер Хакімі переплатою не назвеш. Молодий високоякісний футболіст з великим досвідом у різних системах і чемпіонатах. Одна з інвестицій ПСЖ, до якої нуль питань.

Ашраф зовсім не розчаровує в Парижі (відкиньмо нефутбольні скандали). Є проколи ближче до власних воріт, але колосальний вплив на атаку (9 голів і 11 асистів за два сезони) компенсує всі мінуси.

9. Марк Кукурелья, Брайтон → Челсі, літо-2022, 65,3 мільйона євро

Трансфер з тих часів, коли нові боси Челсі ще маскувалися під адекватів. Кукурелья підходив стилю Тухеля та, звичайно ж, Поттера. Забезпечував різноманіття, граючи в різних схемах і в центрі оборони, і на фланзі.

У загальному хаосі Челсі важко якось себе проявити, а наприкінці сезону по Марку вдарила травма. Іспанець найбільше запам'ятався ігнором Мудрика та шоком під час інтерв'ю, коли йому сказали про відхід Жоржинью. Точно не найгірше придбання оновленого Челсі, але й воно поки що не виправдовує очікувань.

10. Жоау Канселу, Ювентус → Манчестер Сіті, літо-2019, 65 мільйонів євро; Емерік Ляпорт, Атлетік → Манчестер Сіті, зима-2018, 65 мільйонів євро

Канселу та Ляпорт в певний момент були найкращими гравцями Манчестер Сіті. Їхні трансфери вважалися грандіозними успіхами Гвардіоли.

Емерік став незамінним елементом захисту "містян", а його травму в 2019-му називали головною причиною мінікризи Сіті. Згодом баск програв конкуренцію і втратив довіру. 12 матчів у попередній АПЛ. Трансфер Йошко поставив хрест на перспективах Ляпорта.

Канселу ще в позаминулому сезоні творив дива в АПЛ, реалізуючи найоригінальніші плани Пепа на обох флангах захисту. Але тренер придумав щось нове – португалець втратив роль незамінного – відбувся конфлікт, через який у футболіста немає майбутнього на Етіхаді.

Зараз обидва колишні лідери виставлені на трансфер.

*Суми взяті з порталу Transfermarkt