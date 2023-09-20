Похоже, Тоттенхэм мечтает о том, чтобы нападающий сборной Англии завершил карьеру именно в их клубе.

Летом английский нападающий покинул АПЛ и перебрался в Баварию. Тоттенхэм на трансфере своего лидера заработали более 100 миллионов евро. Впрочем, кажется, что президент "шпор" Даниэль Леви думает, что Харри Кейн может вернуться в его команду.

Брайтон переиграл МЮ на Олд Траффорд, Ман Сити дожал Вест Хэм, Тоттенхэм выдал лучший старт за 62 года

Как информирует Football.London, глава Тоттенхэма общался с болельщиками на фанатском форуме. В разговоре с фанатами Леви подтвердил, что "шпоры" включили в соглашение опцию обратного выкупа Харри Кейна у Баварии.

Напомним, английский форвард в составе Тоттенхэма провел 430 матчей, в которых забил 278 голов и отдал 64 ассиста.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было