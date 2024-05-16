"Арсенал міг підписати Мудрика за великі гроші, але тепер багато фанів команди думають, мовляв, добре, що не підписали.

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Цілком імовірно, що Михайло покращить свою гру у новому сезоні. Потрібно пам'ятати, що відбувається поза полем, що відбувається в його країні. Іноді ми забуваємо про такі речі і думаємо лише про те, що бачимо на полі.

Така ж ситуація у Олександра Зінченка, який з моменту підписання контракту є надзвичайно важливим гравцем Арсенала. А тепер усі раптом кажуть, що йому треба шукати іншу команду. Важко уявити, що вони переживають через війну в Україні. Не здивуюся, якщо Мудрик у новому сезоні стане найкращим вінгером АПЛ, бо має всі якості.

Ймовірно, і Зінченко покращить свою гру. Потрібно пам'ятати про ситуацію у їхній країні і як це впливає на людину", – цитує Кліши Metro.

Нагадаємо, Мудрик у поточному сезоні провів за Челсі 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 2 асисти. Зінченк у 34 поєдинках відзначився 1 м'ячем і 2 результативними передачами.

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