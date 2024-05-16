Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик пролив світло на своє ушкодження.

"На жаль, сезон для мене завершився. Дякую всім за ваші повідомлення.

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Я почуваюся краще, побачимося наступного сезону, "сині". Це частина гри", – написав Мудрик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Чи завадить мені травма на Євро-2024? Думаю, що не завадить", – додав Михайло у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні у перенесеному матчі 34-го туру АПЛ українець наприкінці першого тайму зазнав травми (підозра на струс мозку) і був замінений. Згідно з правилами футболіст не може грати протягом 7 днів після такого ушкодження.

До слова, Євро-2024 стартує 14 червня.

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