В рамках суботньої програми АПЛ у 6-му турі АПЛ було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3

Голи: Межбрі, 73 – Велбек, 20, Грос, 53, Педру, 71

Вест Хем – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Ворд-Проуз, 36 – Доку, 46, Бернарду Сілва, 76, Холанд, 86

Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – 2:1

Голи: Рішарлічон, 90+8, Кулусевскі, 90+10 – Хамер, 74

Вилучення: Макбьорні, 90+14 (Шеффілд Юнайтед)

Астон Вілла – Крістал Пелас – 3:1

Голи: Дуран, 88, Дуглас Луїс, 90+8 (пен), Бейлі, 90+11 – Едуар, 48

Фулхем – Лутон – 1:0

Голи: Вінісіус, 65

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Манчестер Юнайтед у рідних стінах приймав Брайтон, намагаючись піднятись з 11-ї позиції. У першому таймі "червоні дияволи" зробили достатньо для цього – команда завдала вдвічі більше ударів, мала влучання у хрестовину й навіть створила дебютний гол для Хьойлунда, який скасували через вихід м'яча за межі поля. Особливо виділявся Рашфорд, який завдав 6 із 8 ударів господарів.

Втім, пропущена на 20-й хвилині флангова контратака завершилась голом іншого Дані Велбека – вихованця МЮ. Це його четвертий забитий м'яч у ворота рідного клубу. Жоден екс-гравець "дияволів" не був настільки результативним у протистоянні з ними в АПЛ. На перерву команди відправились за мінімальної переваги Брайтона.

Другий тайм господарі теж розпочали активніше, однак підопічні Роберто Де Дзербі покарали за першу ж помилку в обороні – а вона сталася вже на 53-й хвилині. Ворота з пасу Лемпті розстріляв Грос, який поклав Ліндельофа на газон і бахнув метрів з 19-ти. Це його четвертий гол на Олд Траффорд – частіше на "Театрі мрій" в рамках АПЛ забивали тільки Джеррард і Салах.

Після цього Ерік тен Хаг зняв з пробігу Хьойлунда й Каземіро, випустивши Межбрі та Марсьяля. Роберто Де Дзербі, своєю чергою, кинув у бій Жоау Педру – і саме він на 71-й хвилині довів справу до розгрому, красиво пробивши з-за меж штрафного (Лемпті виконав другий асист).

Межбрі на 73-й скоротив відставання, однак на більше "дияволів" не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу Брайтона з рахунком 3:1.

Інший манкуніанський клуб – Манчестер Сіті – провів непростий перший тайм на виїзді проти Вест Хема. Підопічні Пепа Гвардіоли вели за ударами з рахунком 17:3 (7:2 у площину), награвши на 1,76 очікуваних голів, але так і не змогли відкрити рахунок. "Молотобійці" ж реалізували єдиний свій момент, причому дуже просто. Цоуфал пройшов правим флангом і навісив на лінію воротарського, а Ворд-Проуз замкнув.

До речі, Джеймс забиває або асистує у шести матчах АПЛ поспіль, що трапляється з ним вперше у кар'єрі.

Відігратись "містяни" змогли лишень на старті другого тайму – вже на 43-й його секунді. Доку, частково винний у пропущеному м'ячі, змістився з лівого флангу на край штрафного та вистрілив у дальній кут – 1:1! Жеремі забив дебютний гол за Сіті.

Зрештою, на 76-й хвилині гості дотиснули підопічних Девіда Мойєса завдяки ефектному черпачку від Альвареса, після якого Бернарду Сілва переграв Ареоля. На 86-й же португалець додав до свого гола ще й асист на Холанда, якому випала честь встановити остаточний рахунок – 3:1 на користь Манчестер Сіті.

Проблеми до перерви виникали і у Тоттенхема. "Шпори" приймали Шеффілд, у якого за плечима було три поразки й одна нічия – і фаворит знову домінував (12:3 за ударами до перерви, 7:2 у площину). Щоправда, лондонці були не такими гострими, як манкуніанські клуби (лишень 0,97 xG), зате вони половину своїх пострілів провели з меж штрафного.

Відпочивати обидві команди пішли за нулів на табло. Другий тайм за змістом не відрізнявся, але моменти лондонців дещо втратили у гостроті – і за це прилетіло покарання у вигляді гола Хамера з відскоку на 74-й хвилині. 0:1.

Тоттенхем відповів голом свіжого Джонсона аж на 87-й хвилині, однак його скасували через офсайд. Загалом же Шеффілд тримався надійно, мало що дозволяючи підопічним Енджі Пастекоглу. Тим більш прикрим став чистий гол Рішарлісона на 90+8 хвилині після подачі Перішіча з кутового (обидва гравці вийшли на 80-й).

Окрилений успіхом Тоттенхем пішов уперед і вирвав перемогу на 100-й хвилині завдяки вдалому пресингу й швидкій комбінації – влучним ударом її завершив Кулусевскі. 2:1!

Тоттенхем здобув вольову перемогу й видав найкращий за 62 роки старт в АПЛ (4 звитяги й нічия). У паралельній же зустрічі Фулхем переграв Лутон. Єдиний гол на 65-й хвилині забив Карлос Вінісіус, який замінив Рауля Хіменеса на 62-й.

У іншому ж поєдинку Астон Вілла перегорнула матч з Крістал Пелас – до 88-ї хвилини "орли" мінімально вели у рахунку, однак гол Дюрана й пенальті у компенсований час дозволили бірмінгемцям вийти вперед. На 11-й же компенсованій Бейлі добив шокованих лондонців. 3:1! Унаї Емері сьогодні на коні.

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