Центральний захисник Вольфсбурга Мікі ван де Вен близький до того, щоб продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Тоттенхем уже домовився про трансфер 22-річного нідерландця, але бюрократичні нюанси ще належить владнати. За інформацією інсайдерів, цей перехід обійдеться в 50 мільйонів євро.

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Втім, уболівальники "шпор" отримали чіткий сигнал, що Мікі ван де Вен справді гратиме за їхню команду. Вчора захисник був присутнім на домашньому стадіоні Тоттенхема під час благодійного матчу з Шахтарем і встиг роздати автографи.

Очікується, що офіційно про трансфер оголосять сьогодні-завтра. Відразу після того, як ван де Вен пройде медогляд і поставить підпис під контрактом.

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