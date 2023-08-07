Центральный защитник Вольфсбурга Мики Ван де Вен близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Тоттенхэм уже договорился о трансфере 22-летнего нидерландца, но бюрократические нюансы еще предстоит уладить. По информации инсайдеров, этот переход обойдется в 50 миллионов евро.

Впрочем, болельщики "шпор" получили четкий сигнал, что Мики ван де Вен действительно будет играть за их команду. Вчера защитник присутствовал на домашнем стадионе Тоттенхэма во время благотворительного матча с Шахтером и успел раздать автографы.

Ожидается, что официально о трансфере объявят сегодня-завтра. Сразу после того, как Ван де Вен пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом.

10 самых дорогих защитников мира: провалы МЮ и Челси, джекпот Ливерпуля, новый рекорд Гвардиолы