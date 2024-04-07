У поєдинку 32-го туру чемпіонату Англії Ноттінгем Форест на виїзді поступився Тоттенхему (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

В останньому матчі поточного туру Тоттенхем приймав Ноттінгем Форест. На кону у команд стояли діаметрально протилежні завдання: якщо "шпори" борються за потрапляння у Лігу чемпіонів, то "лісники" намагаються зробити все, аби відштовхнутись від зони вильоту.

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Господарі вийшли вперед вже на 15-й хвилині: Вернер промчав лівим флангом і прострілив у воротарський, Мурільйо намагався заблокувати передачу і спрямував сферу у власні ворота. В середині тайму Ноттінгем відігрався у схожому стилі: Еланга пасом знайшов Вуда в районі одинадцятиметрової позначки і той з льоту замкнув повз Вікаріо.

Перерва пішла на користь команді Постекоглу: його підопічні протягом п'яти хвилин забили двічі, фактично знявши питання щодо переможця. "Шпори" могли завершувати матч розгромом (чого лише вартує удар Сона на 85-й хвилині), але Селс рятував як міг.

Перемога принесла Тоттенхему 60 очок і дозволила потіснити Астон Віллу з зони Ліги чемпіонів, Ноттінгем Форест з 25-ма балами залишився сімнадцятим.

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