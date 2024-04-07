В поединке 32-го тура чемпионата Англии Ноттингем Форест на выезде уступил Тоттенхэму (1:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В последнем матче текущего тура Тоттенхэм принимал Ноттингем Форест. На кону у команд стояли диаметрально противоположные задачи: если "шпоры" борются за попадание в Лигу чемпионов, то "лесники" пытаются сделать все, чтобы оттолкнуться от зоны вылета.

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Хозяева вышли вперед уже на 15-й минуте: Вернер промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую, Мурильо пытался заблокировать передачу и направил сферу в собственные ворота. В середине тайма Ноттингем отыгрался в похожем стиле: Эланга пасом нашел Вуда в районе одиннадцатиметровой отметки и тот с лету замкнул мимо Викарио.

Перерыв пошел на пользу команде Постекоглу: его подопечные в течение пяти минут забили дважды, фактически сняв вопрос о победителе. "Шпоры" могли завершать матч разгромом (чего только стоит удар Сона на 85-й минуте), но Селс спасал как мог.

Победа принесла Тоттенхэму 60 очков и позволила потеснить Астон Виллу из зоны Лиги чемпионов, Ноттингем Форест с 25-ю баллами остался семнадцатым.

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