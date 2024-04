Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву претендента на Лігу чемпіонів з гарантованим її учасником у наступному сезоні. Так, перед матчем проти Ліверпуля навіть фани МЮ не думали, що топ-4 близько – "дияволам" бракувало аж 12 очок, але є ігри в запасі. Так чи інакше, у дербі з мерсисайдцями підопічні Еріка Тен Хага мали думати тільки про перемогу незалежно від турнірних розкладів.

Ліверпуль же втрачати очки не мав права, адже тоді Арсенал залишився б на вершині АПЛ (нехай і з рівною кількістю очок). Словом, на Олд Траффорд очікувалась дуже серйозна битва.

Втім, на перший тайм вийшов тільки Ліверпуль. Манчестер Юнайтед шокував рідну публіку, не завдавши жодного удару по перерві – "Театр мрій" не бачив такої ганьби з 2015 року (тоді грали з Ман Сіті). Команда Еріка Тен Хага володіла м'ячем 42% ігрового часу й виконала всього 13 входжень на чужу третину поля й зробили 8 дотиків у штрафному.

Хоча починалося все саме з гола Манчестера. Причому вже на 2-й хвилині. Гарначо відкрився під передачу Бруну й реалізував вихід віч-на-віч, однак заліз у офсайд, тож взяття воріт не зарахували. Ліверпуль відповів миттєво – Салах запустив пас на хід Собослаї, а той влетів у карний майданчик та бахнув у дальній кут. Онана врятував "дияволів"!

A BIG save from Andre Onana to deny Dominik Szoboszlai early on at Old Trafford!



How important could that stop be in the context of this match? #MUNLIV pic.twitter.com/PSPGSfIoBr