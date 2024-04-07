Центральний матч 32-го туру АПЛ 2023/24 між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед переможця не визначив (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву претендента на Лігу чемпіонів з гарантованим її учасником у наступному сезоні. Так, перед матчем проти Ліверпуля навіть фани МЮ не думали, що топ-4 близько – "дияволам" бракувало аж 12 очок, але є ігри в запасі. Так чи інакше, у дербі з мерсисайдцями підопічні Еріка Тен Хага мали думати тільки про перемогу незалежно від турнірних розкладів.

Ліверпуль же втрачати очки не мав права, адже тоді Арсенал залишився б на вершині АПЛ (нехай і з рівною кількістю очок). Словом, на Олд Траффорд очікувалась дуже серйозна битва.

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Втім, на перший тайм вийшов тільки Ліверпуль. Манчестер Юнайтед шокував рідну публіку, не завдавши жодного удару по перерві – "Театр мрій" не бачив такої ганьби з 2015 року (тоді грали з Ман Сіті). Команда Еріка Тен Хага володіла м'ячем 42% ігрового часу й виконала всього 13 входжень на чужу третину поля й зробили 8 дотиків у штрафному.

Хоча починалося все саме з гола Манчестера. Причому вже на 2-й хвилині. Гарначо відкрився під передачу Бруну й реалізував вихід віч-на-віч, однак заліз у офсайд, тож взяття воріт не зарахували. Ліверпуль відповів миттєво – Салах запустив пас на хід Собослаї, а той влетів у карний майданчик та бахнув у дальній кут. Онана врятував "дияволів"!

A BIG save from Andre Onana to deny Dominik Szoboszlai early on at Old Trafford!



How important could that stop be in the context of this match? #MUNLIV pic.twitter.com/PSPGSfIoBr — Premier League (@premierleague) April 7, 2024

На 11-й хвилині Собослаї шикарно пробив з дистанції над поперечкою, а 18-й хвилині він же запоров шанс у центрі штрафного. Домінік стріляв після прострілу Робертсона (Діас не став його замикати), однак м'яч пролетів повз ліву стійку.

Ще за п'ять хвилин рахунок було відкрито з кутового: Робертсон подав, Нуньєс підрізав м'яч на дальній кут воротарського, а Діас бахнув у падінні – 0:1! Ліверпуль вирвався перед як у матчі, так і в таблиці АПЛ.

На 33-36-й хвилинах мерсисайдці мали подвоювати свою перевагу. Спочатку контратака гостей 4-в-3 завершилась обвідним ударом Салаха з правого кута штрафного (Онана парирував), а подальший корнер призвів до аналогічного пострілу Мо (Онана стояв саме там, куди м'яч і полетів).

Наступний кутовий призвів до виносу й атаки другим темпом – Нуньєс прийняв пас від Собослаї й бахнув метрів з 20-ти. Над поперечкою!

У компенсований час класну атаку запоров Бредлі. Макаллістер у дотик ефектно закинув м'яч Собослаї, Домінік запустив проникний пас Конору, однак його удар накрив Ван-Біссака. У підсумку, команди відправились на перерву за мінімальної переваги підопічних Юргена Клоппа – і при повному домінуванні у статистичному плані.

Трекер очікуваної гостроти у матчі Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

Такий футбол мав завершитись розгромом "червоних дияволів", але другий тайм пішов за іншим сценарієм. МЮ зрівняв рахунок першим же ударом по воротах – і яким ударом!

Центрбек Кванса обрізався у опорній зоні, викотивши пас Бруну Фернандешу, а португалець побачив вихід Келлехера із воріт. Центрхав не вагався, вистріливши з 50-ти метрів. Шедевр, якому десь у Маямі мав би поаплодувати Девід Бекхем.

Щоправда, за дві хвилини до цього господарів двічі врятував Магувайр, заблокувавши небезпечний простріл Робертсона й одразу ж накривши удар Нуньєса з близької дистанції. Взагалі, на початку другого тайму тривали гойдалки – МЮ ледь не забив з кутового на 54-й хвилині (Каземіро розминувся зі скидкою Рашфорда на лінії воротарського)...

... а Ліверпуль на 55-й відповів контратакою з вриванням Нуньєса на кут воротарського – Дарвін пробив повз ближню стійку.

Розмінявши ще кілька цікавих контрвипадів, команди почали заспокоюватись. Саме в цю мить "дияволи" і шокували суперника другим голом – і це знову був шедевр!

Коббі Майну на 67-й хвилині прийняв пас від Ван-Біссаки, розвернувся й зарядив у дальню дев'ятку метрів з 22-х. 2:1! До речі, в атаці взяв участь Антоні, який за хвилину до гола замінив травмованого Рашфорда.

Юрген Клопп провів свої заміни. Нуньєс та Ендо на 69-й хвилині покинули поле, Гакпо й Елліот зайшли. Ерік Тен Хаг відповів посиленням опорної зони Амрабатом, однак це сталося аж через 11 хвилин. Весь цей час МЮ непогано тримав переможний рахунок, за винятком епізоду на 79-й хвилині. Діас замикав закидання ударом метрів з 10-ти, Онана парирував, а добивання Салаха з лінії воротарського виявилось неточним.

Тим не менш, на 82-й хвилині оборона господарів не витримала. Спрцювала заміна Юргена Клоппа – Елліот хитнув Ван-Біссаку в карному майданчику й зачепився за виставлену ногу Ван-Біссака. Пенальті!

Салах впевнено його реалізував. 2:2!

Ліверпуль намагався вирвати перемогу, але цікавих атак в останні 15 хвилин бракувало. Логічного завершення виникало ще менше, а реально складних епізодів для оборони й Онана не було. МЮ відповів кількома контратаками з тим же успіхом. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию!

Ліверпуль втратив лідерство в АПЛ, опустившись на другу позицію. Мерсисайдці мають рівність за очками з Арсеналом, але поступаються за різницею голів. Манчестер Сіті відстає на один заліковий бал. Манчестер Юнайтед тримається шостим з 49 пунктами в активі.

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