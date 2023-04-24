Під керівництвом Крістіана Стелліні "шпори" поступилися Ньюкаслу з рахунком 1:6 у матчі 32 туру АПЛ. Схоже, цей результат став останньою краплею для власника лондонського клубу Деніела Леві.

Ганебна поразка "шпор" у відеоогляді матчу Ньюкасл – Тоттенхем – 6:1

Як інформує The Standard, бос "шпор" розглядає можливість звільнити Стелліні. Якщо це станеться, головним кандидатом на роль виконувача обов'язків головного тренера команди до кінця сезону стане Раян Мейсон, який входить до тренерського штабу.

Мейсон працював у Тоттенхемі ще до приходу Антоніо Конте і дуже добре знає команду. Раніше він керував "шпорами" після звільнення Жозе Моурінью. Зокрема, Мейсон керував лондонською командою у фіналі Кубка англійської ліги 2021 року проти Манчестер Сіті (0:1).

Після 32 матчів у чемпіонаті Англії Тоттенхем посідає 5 місце в турнірній таблиці.

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