Под руководством Кристиана Стеллини "шпоры" уступили Ньюкаслу со счётом 1:6 в матче 32 тура АПЛ. Похоже, этот результат стал последней каплей для владельца лондонского клуба Дэниела Леви.

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Как информирует The Standard, босс "шпор" рассматривает возможность уволить Стеллини. Если это произойдёт, главным кандидатом на роль исполняющего обязанности главного тренера команды до конца сезона станет Райан Мейсон, который входит в тренерский штаб команды.

Мейсон работал в Тоттенхэме ещё до прихода Антонио Конте и очень хорошо знает команду. Ранее он руководил "шпорами" после увольнения Жозе Моуринью. В частности, Мейсон руководил лондонский командой в финале Кубка английской лиги 2021 года против Манчестер Сити (0:1).

После 32 матчей в чемпионате Англии Тоттенхэм занимает 5 место в турнирной таблице.

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