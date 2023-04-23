Для "шпор" зустріч розпочалася катастрофічно. Вже до 10 хвилини Тоттенхем програвав з рахунком 0:3. Ньюкасл чудово скористався помилками суперника, і продовжував насідати на їхні ворота. Це призвело до того, що рахунок в матчі до 21 хвилини був 5:0 на користь господарів поля. Капітан "шпор" помилявся не менше, ніж його команда. В перерві Льоріс покинув поле, отримавши травму.

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На початку другого тайму Кейн зміг відіграти один гол, але підопічні Едді Хау не зупинялися. Вілсон поставив крапку в матчі, забивши шостий гол у ворота Тоттенхема.

Таким чином, Ньюкасл продовжує боротьбу з Манчестер Юнайтед за третю сходинку в АПЛ. Обидві команди набрали по 59 очок, але команда Тен Хага має гру в запасі. "Шпори" перебувають на п'ятій сходинці, маючи у своєму активі 53 бали.