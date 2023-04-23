В рамках програми дня у 32-му турі АПЛ було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 32-й тур

Ньюкасл – Тоттенхем – 6:1

Голи: Мерфі, 2, 9, Жоелінтон, 6, Ісак, 19, 21, Вілсон, 67 – Кейн, 49

Борнмут – Вест Хем – 0:4

Голи: Антоніо, 5, Пакета, 12, Райс, 43, Форналс, 72

Тоттенхем приїхав до Ньюкасла на битву за ЛЧ. "Сороки" йшли на четвертій позиції, а "шпори" відставали всього на три очки – в такій ситуації осічка була неприпустимою для лондонців. Втім, сталася не просто осічка, а катастрофа історичного масштабу.

За перші 9 хвилин у ворота Льоріса влетіло три голи. Мерфі зіграв на добиванні після вривання й удару Жоелінтона, потім Жоелінтон реалізував вихід віч-на-віч, а трохи згодом Мерфі бахнув метрів з 25-ти під ліву стійку – 3:0. Ньюкасл став шостою командою в історії АПЛ, якому вдалося забити тричі за 9 хвилин, і першою за останні 13 років.

На цьому побиття не завершилось. На 19-й хвилині фантастичний розрізний пас Вілсона допоміг Ісаку провести четвертий гол, а за дві хвилини шикарна комбінація "сорок" завершилась п'ятим взяттям воріт – Ісак оформив дубль. П'ять голів за 21 хвилину в історії АПЛ забивали тільки два рази (крім Ньюкасла, це вдалося Ман Сіті у матчі з Уотфордом у 2018-му).

На перерву команди пішли за рахунку 5:0. Це був лишень третій раз в історії АПЛ, коли перший тайм завершився з перевагою у п'ять м'ячів.

Biggest halftime leads in Premier League history:



Newcastle 5-0 Tottenham (2023)

Southampton 0-5 Leicester (2019)

Man City 5-0 Watford (2019)



pic.twitter.com/D6NHgEhcMN — B/R Football (@brfootball) April 23, 2023

Другий тайм, звісно ж, був формальністю. Кейну дозволили розмочити рахунок на 49-й хвилині, однак фінальне слово залишилось за підопічними Едді Хау. На 67-й хвилині Альмірон увійшов у штрафний і пробив у голкіпера, а Вілсон зіграв на добиванні – 6:1! Ньюкасл святкує історичний розгром.

У паралельному поєдинку теж було весело. Борнмут, залишивши Забарного в запасі на весь матч, зазнав нищівної поразки від Вест Хема у рідних стінах – причому розгром теж оформили до перерви. Антоніо на 5-й хвилині вколотив м'яч після подачі з кутового, Пакета на 12-й замкнув навіс від Цоуфала, а Райс на 43-й розстріляв ворота після відскоку з корнера. 3:0!

Найбільш ефектним виявився четвертий гол, який провів Форнальс в середині другого тайму. Пабло повторив подвиг Матузалема й Шав'єра, відгукнувшись на крос від Боуена й відзначившись ударом "скорпіоном". 0:4!

FORNALS SCORPION GOAL pic.twitter.com/aUGi3sZklN — West Ham Central (@WestHam_Central) April 23, 2023

Завдяки цій перемозі Вест Хем відірвався від зони вильоту на шість очок, але Борнмут тримається всього в одному заліковому балі позаду.

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