toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Тоттенхем хоче орендувати Бейла за 10 млн фунтів

14 травня 10:16 801 Читать на русском
Тоттенхем хоче орендувати Бейла за 10 млн фунтів
Гарет Бейл / соцмережі

Вінгер Реала Гарет Бейл може повернутись у Тоттенхем на правах оренди.

Мадридський Реал готовий віддати Гарета Бейла в оренду у Тоттенхем за 10 млн євро, повідомляє Mirror.

Реал звільнить 2 знакові номери для Азара після продажу своїх зірок

Валлієць за 6 років на Сантьяго Бернабеу не виправдав очікувань керівництва "вершкових" і запам'ятався переважно постійними травмами.

Саме у Тоттенхемі Бейл став зіркою і влітку 2013 року перебрався в Мадрид за рекордні на той момент 100 млн євро.

Гравець матчу з Еспаньйолом, або "Він буде великим" – Лунін вразив Леганес та іспанські ЗМІ, українець провокує Реал

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3654
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Трансфери Англія Гарет Бейл Гарет Бейл Тоттенхем Тоттенхем Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
48
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук