Тоттенхем хоче орендувати Бейла за 10 млн фунтів

Вінгер Реала Гарет Бейл може повернутись у Тоттенхем на правах оренди.

Мадридський Реал готовий віддати Гарета Бейла в оренду у Тоттенхем за 10 млн євро, повідомляє Mirror.

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Валлієць за 6 років на Сантьяго Бернабеу не виправдав очікувань керівництва "вершкових" і запам'ятався переважно постійними травмами.

Саме у Тоттенхемі Бейл став зіркою і влітку 2013 року перебрався в Мадрид за рекордні на той момент 100 млн євро.

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