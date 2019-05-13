Гравець матчу з Еспаньйолом, або "Він буде великим" – Лунін вразив Леганес та іспанські ЗМІ, українець провокує Реал

Андрій Лунін вперше за 2 місяці відіграв матч чемпіонату Іспанії за Леганес. Голкіпер, якого наразі не відпустили у молодіжну збірну України на збори перед ЧС-2019 (U-20), свій шанс використав на всі 100.

У матчі Леганес – Еспаньйол Лунін відіграв усі 90 хвилин, але не зумів втримати свої ворота на замку. Проте вини 20-річного українця в тому мало – у першому гольовому моменті він спочатку виручив, а потім суперник добив, після перерви пропустив з пенальті. Загалом Андрій видав 6 сейвів після ударів з меж штрафного, більшість з яких видались дуже і дуже ефектними. Не дивно, що екс-голкіпер Зорі отримав другий найкращий бал у Леганесі від статистичного порталу Sofascore (7,2).

Не тільки Реал – Лунін уже має ще один варіант продовження кар'єри в Іспанії

Крім численних сейвів, український страж воріт запам'ятався непоганою грою ногами, ставши абсолютно найкращим у матчі за просто феноменальною кількістю точних довгих передач (14), а також спробами загалом (24). Найближчий переслідувач, екс-голкіпер Реала Дієго Лопес віддав 8 лонгболів. Іспанським вболівальникам сподобалось, що Лунін не просто намагався вибивати м'яч подалі, а давав хід атакам своїми продуманими дальніми пасами – цей момент для воротаря топ-класу надважливий. Загальний відсоток точності передач при цьому може дещо кульгати.

Сейви Луніна в матчі Леганес – Еспаньйол 12 травня 2019 – відео

Іспанські ЗМІ захоплюються сейвами Андрія. Marca навіть видала гравцю збірної України найвищий бал – 3 зірочки. Для порівняння стільки ж отримав лише Борха Іглесіас, дубль якого дав Еспаньйолу можливість продовжувати мріяти про єврокубки. "Лунін видав більш ніж чудовий спектакль, але цього виявилось недостатньо для порятунку своєї команди", – пише провідне мадридське видання.

Авторитетний журналіст радіо Onda Cero Альберто Фернандес відзначає, що Лунін зіграв тільки 5 матчів плюс 6 хвилин проти Жирони, коли травмувався Куельяр. "За винятком певної плутанини в матчі з Алавесом, його гра і чудові сейви залишили дуже гарні відчуття". Каталонський Mundo Deportivo вважає, що наш воротар своїми заслугами в матчі з Еспаньйолом приєднується до дебатів щодо позиції №1 у Реалі.

Ha jugado 5 partidos más 6 minutos en Girona por la lesión de Cuéllar y, salvo algún despiste que tuvo contra el Alavés, Lunin ha dejado muy buenas sensaciones e intervenciones en este Leganés. pic.twitter.com/dA4Y7nXD0z — Alberto Fernández (@afernan9) 13 травня 2019 р.

Фанати команди з передмістя Мадрида більшістю голосів визнали українця найкращим гравцем зустрічі у складі своєї команди. А журналісти також відзначають хитру тактику Леганеса, який не відпустив Луніна у молодіжну збірну України, хоча раніше цей клуб місяцями не давав йому грати. AS стверджує, що його раптова поява у стартовому складі зумовлена підлещуванням до Реала, який володіє правами на голкіпера.

Мовляв, Леганес усім своїм виглядом показує – дивіться, ми готові, він уже грає, так буде і надалі. А якщо ви не дасте нам продовжити оренду ще на рік, тоді Лунін опиниться в новій команді, де так само ризикує залишитись без практики і починати все заново. Річ у тім, що в основного воротаря "пепінерос" Івана Куельяра є домовленість з Вальядолідом про перехід туди влітку, якщо команда не вилетить з Прімери.

Позаяк клуб, який належить бразильцю Роналдо, зберіг прописку в еліті за тур до фінішу сезону, 34-річний конкурент Луніна вже однією ногою за межами Бутарка. Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно тепер опинився у скрутному становищі, але його похвала українця видається щирою: "Зараз нас чекає багато роботи з орендами та контрактами. Воротарське питання особливо складне і пріоритетне.

Контракти Куельяра та Прієто добігають кінця, Лунін не наш. Він здійснив сьогодні багато важливих сейвів. Для нас це не нормально – давати стільки створювати супернику. З цієї причини мене дратує, що я повинен виділяти саме воротаря в нашій команді. Лунін стане великим голкіпером у майбутньому. Цьогоріч він багато чому навчився і буде продовжувати рости. Ми раді цьому".

Утім не все так просто. Чудові виступи Луніна провокують нові дебати в Реалі. Не виключено, що вони триватимуть усе трансферне літо, вважають іспанські ЗМІ. По-перше, Леганес змушений буде заплатити компенсацію за те, що не давав шансів Андрію, як це було прописано в орендному контракті. Подібне ставлення клубу відштовхує і керівництво, і фанатів "вершкових". Сам воротар задоволений співпрацею зі своїм тренером у команді Пеллегріно, але чи буде цього та останнього потепління у стосунках достатньо для Флорентіно Переса?

По-друге, піде Кейлор Навас чи ні. Якщо піде, то коли і куди. Лунін мав би високі шанси посісти місце другого воротаря, якщо костаріканець передумає "боротись за місце в основі" та скористається потенційним інтересом топ-клубів АПЛ. Однак ситуація може ускладнитись для українця і в Леганесі. Якщо Навас і Реал надто довго думатимуть, а наразі все так і виглядає, Пеллегріно знову може прикупити якогось досвідченішого стража воріт, при якому Андрій вчергове опиниться лише в ролі глухого резервіста.

А наразі Лунін знову купається у своїх променях слави. Вболівальники Реала, розчаровані грою Тібо Куртуа, вважають, що Андрій нічим не поступається бельгійцю. Гарна преса та солодке очікування останнього матчу сезону, де повинен зіграти вдруге поспіль – виїзд у гості до аутсайдера Уески має стати приємним бонусом на завершення не зовсім вдалого (з точки зору ігрової практики та довіри тренера) сезону.

"Виявляється, хлопчина має голову на плечах". Іспанський журналіст пояснює, чому Лунін щасливий у Леганесі