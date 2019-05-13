toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Реал звільнить 2 знакові номери для Азара після продажу своїх зірок

13 травня 22:43 3390 Читать на русском
Реал звільнить 2 знакові номери для Азара після продажу своїх зірок
Еден Азар / BBC Sport

Еден Азар зможе вибрати один із двох знакових номерів у Реалі після продажу двох гравців "вершкових".

Бельгійський вінгер Челсі Еден Азар перебуває за крок від переходу в мадридський Реал. "Королівський клуб" планує звільнити 2 знакові номери для свого майбутнього гравця.

Реал оголосить про трансфер Азара після фіналу Ліги Європи, – L`equipe

За інформацією Defensa Central, "вершкові" прагнуть позбутись Гарета Бейла, який грає під 11-м номером, та Маріано Діаса, який носить на спині цифру 7. Раніше під цим номером грали такі легенди, як Сантільяна, Бутрагеньйо, Рауль та Кріштіану Роналду. 11-ку колись носив на спині Роналдо, поки не взяв 9-й номер.

Бейл за 6 років на Сантьяго Бернабеу запам'ятався, в основному, великою кількістю травм, а у Маріано не вийшло красивого повернення додому після успішного сезону в Ліоні.

Реал підготував велику чистку і рекордні 540 мільйонів на галактичні трансфери – свіжі новини для Луніна

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
4047
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Челсі Гарет Бейл Гарет Бейл Еден Азар Еден Азар Трансфери Чемпіонату Іспанії Маріано Діас Маріано Діас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
46
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук