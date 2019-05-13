Реал звільнить 2 знакові номери для Азара після продажу своїх зірок

Еден Азар зможе вибрати один із двох знакових номерів у Реалі після продажу двох гравців "вершкових".

Бельгійський вінгер Челсі Еден Азар перебуває за крок від переходу в мадридський Реал. "Королівський клуб" планує звільнити 2 знакові номери для свого майбутнього гравця.

Реал оголосить про трансфер Азара після фіналу Ліги Європи, – L`equipe

За інформацією Defensa Central, "вершкові" прагнуть позбутись Гарета Бейла, який грає під 11-м номером, та Маріано Діаса, який носить на спині цифру 7. Раніше під цим номером грали такі легенди, як Сантільяна, Бутрагеньйо, Рауль та Кріштіану Роналду. 11-ку колись носив на спині Роналдо, поки не взяв 9-й номер.

Бейл за 6 років на Сантьяго Бернабеу запам'ятався, в основному, великою кількістю травм, а у Маріано не вийшло красивого повернення додому після успішного сезону в Ліоні.

Реал підготував велику чистку і рекордні 540 мільйонів на галактичні трансфери – свіжі новини для Луніна