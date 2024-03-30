У рамках суботньої програми 30-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 30-й тур

Тоттенхем – Лутон – 2:1

Голи: Каборе, 51 (автогол), Сон, 86 – Чонг, 3

Ноттінгем Форест – Крістал Пелас – 1:1

Голи: Вуд, 61 – Матета, 11

Шеффілд Юнайтед – Фулхем – 3:3

Голи: Бреретон, 58, 69, Макберні, 68 – Палінья, 62, Де Кордова-Рід, 85, Муніс, 90+3

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Тоттенхем провів надзвичайно важкий домашній матч проти Лутона. "Шпори" пропустили вже на 3-й хвилині внаслідок "атаки віялом" з ударом Чонга. Відігратись вдалося на 51-й хвилині – Джонсон на правому фланзі обстукався з Порро та прострілив на дальню, а Каборе у спробі не дати Вернеру замкнути зрізав у власні ворота. 1:1.

Цей рахунок тримався до останніх хвилин основного часу. Тоттенхем міг вирватись уперед на 78-й зусиллями все тих же Джонсона й Вернера – Бреннан прийняв простріл і пробивав метрів з трьох, влучивши у голкіпера, а від нього м'яч прокотився по лінії. Захисник вибив його. Подальший повтор показав, наскільки не пощастило лондонцям:

Втім, на 86-й хвилині господарі таки дотиснули новачка АПЛ. Вернер прорвався лівим флангом і виконав простріл, Джонсон скинув Сону, а той бахнув у дальній – 2:1! Це був вирішальний гол. Тоттенхем відсвяткував мінімальну перемогу й повернувся у зону ЛЧ, переважаючи Астон Віллу за різницею голів (але бірмінгемці свій матч зіграють сьогодні). Лутон опускається у зону вильоту.

У паралельному матчі Ноттінгем розписав нічию з Крістал Пелас. Цей результат врятував "лісників" від того, щоб опинитись у зоні вильоту замість Лутона – у обох команд рівна кількість очок (що стало можливим завдяки їхньому зняттю з клубу). "Орли" ж продовжили безвиграшну серію до трьох турів, залишаючись чотирнадцятими.

Шеффілд же забив аж чотири голи за тайм, але все одно не зміг перемогти. Один м'яч не зарахували, однак і трьох мало бути достатньо – на 84 хвилину "блейдс" перемагали Фулхем з рахунком 3:1. Втім, на 85-й Де Кордова-Рід скоротив відставання лондонців, а у компенсований час Муніс відновив статус-кво.

Фінальний свисток зафіксував нічию 3:3. Шеффілд залишається на дні з 7-очковим відставанням від рятівної сімнадцятої сходинки. Фулхем – дванадцятий.

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