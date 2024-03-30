Чемпионат Англии 2023/24, 30-й тур

Тоттенхэм – Лутон – 2:1

Голы: Каборе, 51 (автогол), Сон, 86 – Чонг, 3

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Вуд, 61 – Матета, 11

Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 3:3

Голы: Бреретон, 58, 69, Макберни, 68 – Палинья, 62, Де Кордова-Рид, 85, Мунис, 90+3

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Тоттенхэм провел чрезвычайно тяжелый домашний матч против Лутона. "Шпоры" пропустили уже на 3-й минуте в результате "атаки веером" с ударом Чонга. Отыграться удалось на 51-й минуте – Джонсон на правом фланге обстучался с Порро и прострелил на дальнюю, а Каборе в попытке не дать Вернеру замкнуть срезал в собственные ворота. 1:1.

Этот счет держался до последних минут основного времени. Тоттенхэм мог вырваться вперед на 78-й усилиями все тех же Джонсона и Вернера – Бреннан принял прострел и пробивал метров с трех, попав в голкипера, а от него мяч прокатился по линии. Защитник выбил его. Последующий повтор показал, насколько не повезло лондонцам:

Впрочем, на 86-й минуте хозяева таки дожали новичка АПЛ. Вернер прорвался по левому флангу и выполнил прострел, Джонсон сбросил Сону, а тот бахнул в дальний – 2:1! Это был решающий гол. Тоттенхэм отпраздновал минимальную победу и вернулся в зону ЛЧ, превосходя Астон Виллу по разнице голов (но бирмингемцы свой матч сыграют сегодня). Лутон опускается в зону вылета.

В параллельном матче Ноттингем расписал ничью с Кристал Пэлас. Этот результат спас "лесников" от того, чтобы оказаться в зоне вылета вместо Лутона – у обеих команд равное количество очков (что стало возможным благодаря их снятию с клуба). "Орлы" же продолжили безвыигрышную серию до трех туров, оставаясь четырнадцатыми.

Шеффилд же забил аж четыре гола за тайм, но все равно не смог победить. Один мяч не засчитали, однако и трех должно было быть достаточно – на 84 минуту "блейдс" побеждали Фулхэм со счетом 3:1. Впрочем, на 85-й Де Кордова-Рид сократил отставание лондонцев, а в компенсированное время Мунис восстановил статус-кво.

Финальный свисток зафиксировал ничью 3:3. Шеффилд остается на дне с 7-очковым отставанием от спасительной семнадцатой строчки. Фулхэм – двенадцатый.

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