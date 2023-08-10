Сага нападника збірної Англії та Тоттенхема Харрі Кейна підходить до логічного завершення.

Мюнхенці не облишали надію підписати англійського форварда попри те, що "шпори" відхиляли пропозицію за пропозицією. Торги між клубами тривали кілька місяців.

Тоттенхем офіційно підписав заміну Кейну

Як повідомляє The Athletic, Тоттенхем та Баварія дійшли згоди щодо Харрі Кейна. Німецькому клубу трансфер нападника обійдеться в понад 100 мільйонів євро. Значна сума буде фіксованою, а решту "шпори" отримають як бонуси.

Нагадаємо, чинна угода Кейна з Тоттенхемом закінчується влітку 2024 року. Харрі провів 435 матчів у складі лондонського клубу, в яких забив 280 голів та оформив 64 асисти.

Найбільшим досягненням англійця з Тоттенхемом став фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19. Жодного трофея Кейн зі "шторами" не вигравав.

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