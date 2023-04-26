До форвардів зараз дуже багато вимог. Вони повинні вміти все. Лєвандовскі щороку кладе 40+ голів, однак мусить прогресувати в підіграванні партнерам і ефективності за межами штрафного, щоб не залишати команду "в меншості". Холанд забив 48 голів за сезон, але мусить покращувати роботу в пресингу. Існує думка, що норвежець зробив Манчестер Сіті передбачуваним, а з трудягою Альваресом є більше варіантів в атаці.

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Гола результативність все рідше впливає на оцінку "дев'ятки". Це не головний аргумент, а скоріше бонус. Більше інформації дають не абсолютні цифри в списку бомбардирів, а відсоток реалізованих моментів і кількість отриманих передач у небезпечних зонах. Результативність на дистанції вирівняється – запитайте в Бензема. Скаути адекватних клубів в першу чергу вивчають, як нападник впишеться в систему тренера, наскільки підійде стилістично.

Влітку на ринку буде 4 форварди, від яких не відмовиться жоден тренер. Якісна "дев'ятка" потрібна Баварії та Манчестер Юнайтед. Ерік Тен Хаг після втечі Роналду заткнув дірку Вегхорстом, але для серйозних завдань знадобиться топ-форвард. Баварія ризикує вперше за багато років не виграти жодного трофея. Важко оминути факт відсутності Лєвандовскі. А входити в наступний сезон з 34-річним Шупо-Мотінгом (в якій би формі він не був) і 17-річним Теллем – великий ризик.

Харрі Кейн

Кейн віддав Тоттенхему золоті роки, але так нічого й не виграв. "Шпори" останнім часом регресують – Моурінью та Конте загнали в депресію. Харрі тримає Тоттенхем в елітній компанії, гарантуючи 20-25 голів за чемпіонат, але скільки можна? Йому скоро 30, його рівень значно перевищує амбіції клубу. Через рік у нього завершується контракт, тому літо-2023 – останній шанс для Даніела Леві отримати гроші за найкращого бомбардира в історії Тоттенхема.

Харрі – зразок сучасного центрфорварда. Він дуже ефективний в завершенні, але постійно відтягується в глибину для побудови атак. Фактично виконує подвійну роль. За попередні два сезони Кейн віддав 27 асистів, а в поточному чемпіонаті забив 41% командних голів. Він гнучкий і здатен пристосуватися до будь-яких умов. Навіть у боязливому футболі Саутгейта в збірній примудряється штампувати голи.

Слабкі сторони: немає

Орієнтовна ціна: 80 млн фунтів для продажу за кордон, 100 млн фунтів для клубів АПЛ

Віктор Осімхен

Найкращий гравець сезону в Серії А, ключовий елемент чемпіонського Наполі. Осімхен знову не зумів відіграти рік без травм, але в цій кампанії вилітав рідше, ніж зазвичай. Без детальної статистики можна зрозуміти, наскільки команда Спаллетті залежна від нігерійця. 26 сезонних голів. Віктор ідеально знаходить моменти в штрафному майданчику, атакуючи сліпі зони захисників. Зокрема й на другому поверсі.

Осімхен однаково корисний в позиційних атаках і на контратаках. Його місія – допомагати Наполі своїми відкриваннями. Віктор перебуває в постійному пошуку вільних зон і сам їх створює. Ривками розтягує оборону суперника, забезпечує динаміку попереду. Найгостріший сценарій – коли Осімхен отримує пас на хід і може реалізувати свою швидкість. Нігерійцю лише 24, тому сума трансферу буде височенною.

Слабкі сторони: робота з м'ячем у статиці

Орієнтовна ціна: 150 млн євро

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Гонсалу Рамуш

Після трансферу Дарвіна Рамуш вийшов з тіні та перетворився в лідера атак Бенфіки – 25 голів у сезоні. На ЧС-2022 витіснив з основи збірної Португалії Роналду та оформив хет-трик у плей-офф. Кріштіану та Гонсалу – це минуле та майбутнє. І мова не про вік, а про стиль. Володар 5 "Золотих м'ячів" діє у відриві від команди та допомагає лише в чужому штрафному. Його 21-річний конкурент максимально залучений у всі стадії гри.

Рамуш старанно виконує енерговитратні завдання під час високого пресингу, взагалі не лінується. Допомагає в розіграшах, опускається в центр поля та комбінує. Гонсалу буде знахідкою для будь-якого топ-клубу, адже проявив себе в інтенсивному футболі в домінуючій команді. Чому б не замінити Роналду і на Олд Траффорд? Питання тільки в тому, чи вдасться перенести результативність з Португалії, уникнувши долі Нуньєса.

Слабкі сторони: перший дотик і швидкість

Орієнтовна ціна: 100 млн євро

Рандаль Коло Муані

Коло Муані підійде не кожному. Для реалізації його козирів потрібні особливі умови. Наприклад, Бундесліга, де більшість команд активно пресингують і залишають величезні зони на власній половині. Рандаль – монстр для контратак. Реактивна швидкість, дриблінг, тонке відчуття моменту для ривка. Француз прокидає м'яч за спини захисникам і вирішує епізод. Або ударом, або пасом на порожні ворота. Рандаль – другий найкращий бомбардир (13 голів) і другий найкращий асистент (10 голів) Бундесліги.

І це все в Айнтрахті, який плентається в середині таблиці. А перед тим були хороші цифри в Нанті. Проти суперників з низькою лінією оборони Коло Муані не настільки ефективний. Хоча завдяки росту, пластичності та розумінню гри залишається небезпечним у чужому штрафному. І миттєво вмикається у контрпресинг. Шикарний варіант для Баварії. Якби Мартінес не потягнув його удар на останніх хвилинах фіналу ЧС-2022, Франкфурт просив би на кількадесят мільйонів більше.

Слабкі сторони: гра в умовах обмеженого простору

Орієнтовна ціна: 80 млн євро