Мюнхенцы не оставляли надежду подписать английского форварда несмотря на то, что "шпоры" отклоняли предложение за предложением.

Тоттенхэм официально подписал замену Кейну

Как сообщает The Athletic, Тоттенхэм и Бавария пришли к соглашению по Харри Кейну. Немецкому клубу трансфер нападающего обойдется в 100 миллионов евро. Значительная сумма будет фиксированной, а остальное "шпоры" получат в виде бонусов.

Напомним, действующее соглашение Кейна с Тоттенхэмом истекает летом 2024 года. Харри провел 435 матчей в составе лондонского клуба, в которых забил 280 голов и оформил 64 ассиста.

Самым большим достижением англичанина с Тоттенхэмом стал финал Лиги чемпионов в сезоне 2018/19. Ни одного трофея Кейн со "шторами" не выигрывал.

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