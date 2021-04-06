Футболісти Тоттенхема залишились обуреними словами Жозе Моурінью після матчу 30-го туру АПЛ проти Ньюкасла (2:2), повідомляє The Telegraph.

Моурінью в своїй манері оцінив провальний виступ Тоттенхема у матчі з Ньюкаслом

Португальський тренер натякнув, що відповідальність за втрачену перемогу несуть саме гравці. Раніше, Моурінью також дозволяв собі публічно критикувати підопічних, особливо діставалось ланці оборони.

Після 30-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 6-й сходинці, відстаючи на три очки від топ-4.

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