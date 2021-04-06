Тоттенхем бунтує: у роздягальні команди незадоволені останніми заявами Моурінью
6 квітня 22:06 - Читать на русском
Неоднозначні вислови наставника Тоттенхема Жозе Моурінью не сподобались гравцям клубу.
28’ Жоелінтон
86’ Джо Віллок
Харрі Кейн 30’
Харрі Кейн 34’
28’ Жоелінтон
30’ Харрі Кейн
34’ Харрі Кейн
86’ Джо Віллок
Футболісти Тоттенхема залишились обуреними словами Жозе Моурінью після матчу 30-го туру АПЛ проти Ньюкасла (2:2), повідомляє The Telegraph.
Моурінью в своїй манері оцінив провальний виступ Тоттенхема у матчі з Ньюкаслом
Португальський тренер натякнув, що відповідальність за втрачену перемогу несуть саме гравці. Раніше, Моурінью також дозволяв собі публічно критикувати підопічних, особливо діставалось ланці оборони.
Після 30-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 6-й сходинці, відстаючи на три очки від топ-4.
Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter