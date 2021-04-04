"Я розчарований. Нам потрібно було вигравати матч, ми приїхали за перемогою. Ми були близькі до цього, але в той же час ми допустили нестабільність через безліч індивідуальних помилок при грі у захисті. Ми завжди давали Ньюкаслу шанс залишатися в грі.

Бомбардирські рекорди Кейна та порятунок "сорок" у відеоогляді матчу Ньюкасл – Тоттенхем – 2:2

У нас був найкращий шанс зробити рахунок 3:1 на свою користь і вбити інтригу, але вже на наступній хвилині ми пропустили. Раніше мої команди краще вміли втримувати перемогу? Той самий тренер, інші гравці", – наводить слова Моурінью BBC.

Нагадаємо, Тоттенхем на останніх хвилинах втратив перемогу над Ньюкаслом (2:2), втративши нагоду піднятись у топ-4.

Ньюкасл вирвав нічию у Тоттенхема і не пустив "шпор" у топ-4, Астон Вілла здобула вольову перемогу над Фулхемом