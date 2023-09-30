Сенсационное поражение Манчестер Сити означало, что победа Ливерпуля над Тоттенхэмом выводила команду Юргена Клоппа на первое место АПЛ. Обе команды еще не проигрывали в текущем чемпионате Англии. Мерсисайдцы после ничьей в первом туре с Челси выиграли все последующие матчи и подходили к игре на третьем месте. Подопечные Анте Постекоглу имели две мировые в шести предыдущих турах и шли шестыми. Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 19:30 по киевскому времени.

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Старт игры был за Ливерпулем, но удары Диаса и Мак Аллистера цели не достигли. Тоттенхэм выдержал давление гостей и ответил своими моментами. Сначала удар Кулусевски заблокировал ван Дейк, а через несколько минут Деян немногоне успел на острый прострел Ришарлисона. На 13-й минуте Викарио продемонстрировал суперреакцию – сначала итальянский кипер Тоттенхэма парировал удар Гакпо, а через несколько мгновений справился и с добиванием Робертсона!

Еще одна классная атака Ливерпуля. Салах в касание запустил Собослая по правому флангу, тот нашел в штрафной Джонса. Удар хавбека в прыжке заблокировал Сарр. Не хватало только голов – обе команды дарили настоящее зрелище.

Все наслаждение от игры испортил один эпизод. На 26-й минуте Ливерпуль остался вдесятером. Кертис Джонс сыграл в ногу Биссума. Рефери сначала показал желтую, но после просмотра VAR изменил решение – прямая красная карточка. Понятно, что после такого ожидание зрелища было уже напрасное.

Получив численное преимущество, до конца первого тайма больше атаковал Тоттенхэм. Алиссон в эффектном прыжке потянул удар Мэддисона, а Ришарлисон с острого угла пробил выше. Одна из немногих контратак Ливерпуля завершилась голом Диаса, но колумбиец после роскошного паса Салаха забрался в офсайд. Ооооочень тоненький, к слову.

Сразу после этого – на 36-й минуте – Тоттенхэм открыл счет. Мэддисон роскошным разрезным пасом нашел Ришарлисона, бразилец в касание отдал на Сона, который без проблем поразил пустые ворота.

Ливерпуль сумел отыграться уже в добавленное время. Собослай навесил на ван Дейка, центрбек головой сбросил на Гакпо. Нидерландец ударом с разворота прошил Викарио, сравняв счет. Еще и повреждение получил Гакпо в моменте с голом, но продолжил игру. Подопечные Клоппа еще и вперед выйти могли, однако Диас не попал в створ, замыкая пас Салаха. Зрелищные 1:1 после первого тайма.

На старте второй половины Тоттенхэм не вышел вперед только из-за Алиссона. Бразильский кипер дважды спас Ливерпуль. Сначала – после обводного удара Мэддисона в дальний угол. Следующий сейв Алиссона был еще более эффектным – фантастическая реакция после удара Сона под перекладину! Удар Сарра по сравнению с предыдущими моментами уже не был настолько опасен – мяч прилетел прямо во вратаря Ливерпуля. Сон на 59-й минуте все же протолкнул мяч в сетку, однако перед этим Ришарлисон забежал в офсайд.

В середине второго тайма положение Ливерпуля стало катастрофическим. Жота потерял мяч и, пытаясь исправить свою ошибку, дал по ногам Уджоджи. Вторая желтая карточка – матч для португальца завершился. Первая желтая Жоты, к слову, тоже была сомнительной. Уджоджи, такое впечатление, сам споткнулся о свою ногу. Как бы то ни было, "красные" остались вдевятером.

Понятно, что при таких обстоятельствах команда Клоппа закрылась на своей половине, пытаясь удержать ничью. И для этого не хватило нескольких секунд. Матип, прерывая прострел Порро, срезал мяч в свои ворота. Шла 90+6 минута.

2:1 – Тоттенхэм продолжил беспроигрышную серию в АПЛ, а команда Клоппа не удержала тяжелую ничью и потерпела первое поражение, опустившись на 4 строчку. Тоттенхэм поднялся на второе место, имея 17 баллов. Арсенал опустился на третье место. Манчестер Сити даже после поражения Вулверхэмптону остался лидером чемпионата Англии.

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