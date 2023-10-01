Матч между Ливерпулем и Тоттенхэмом до сих пор является предметом споров из-за ошибок, допущенных арбитрами.

PGMOL (орган, который отвечает за судейство в АПЛ) признал, что в центральной встрече седьмого тура судьи несколько раз ошиблись. В частности, рефери не засчитали чистый гол Ливерпуля на 34 минуте.

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Как сообщает The Athletic, двух ассистентов главного арбитра, Даррена Ингленда и Дэна Кука, отстранили от обязанностей. PGMOL пообещал полное рассмотрение инцидентов.

Стоит отметить, что оба рефери за 48 часов до встречи в АПЛ работали на матче в ОАЭ.

Напомним, что Тоттенхэм одержал победу над Ливерпулем 2:1 в компенсированное время. Матип забил гол в собственные ворота.

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