Алексіс Мак Аллістер і Крістіан Ромеро стали учасниками міні-конфлікту, обговорюючи суддівство у поєдинку своїх команд.

У матчі Тоттенхем – Ліверпуль головний арбітр вилучив двох гравців мерсисайдців, а також скасував чистий гол Луїса Діаса. Помилку рефері визнали навіть в АПЛ.

Тоттенхем – Ліверпуль: розкрита курйозна причина скасування гола Діаса – небачений конфуз арбітрів

Після гри захисник Тоттенхема Крістіан Ромеро опублікував в Instagram фотографію святкування з уболівальниками. "Ця команда має велике серце і сильний дух. Завжди так, всі разом", – написав аргентинець.

У коментарі зайшов Алексіс Мак Аллістер, який виступає за Ліверпуль. "Нормально, коли у вас 12 гравців", – поіронізував хавбек мерсисайдців. Відповідь Ромеро була категоричною. "Плач удома", – на цьому дискусія завершилася, а згодом Мак Аллістер видалив свій коментар. Втім, скріни, як відомо, не горять.

Нагадаємо, минулого року Ромеро і Мак Аллістер стали чемпіонами світу в складі збірної Аргентини.

Ліверпуль вдев'ятьох програв Тоттенхему в матчі з суперечливим суддівством – автогол на останніх секундах став фатальним