"Дуже цікавий документальний фільм. Було цікаво побачити внутрішню кухню іншого футбольного клубу, інші ідеї, інших тренерів, іншу організацію.

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Мені подобається дивитися подібні фільми – дивлюся документалки і про інші види спорту, тому що є багато речей, які можна почерпнути. Тим більше у такого фахівця, як Жозе Моурінью, який працював у багатьох країнах, і в усіх досягав успіху.

У цьому документальному фільмі є кілька важливих моментів, які можна помітити і зрозуміти, чому він досягає успіху і як він це робить", – цитує Артету Sky Sports.

Додамо, що документальний фільм про Тоттенхем у сезону-2019/2020 був знятий після того, як Жозе Моурінью замінив Маурісіо Почеттіно на посаді керманича "шпор" і в підсумку посів шосте місце в турнірній таблиці АПЛ.

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