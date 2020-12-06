Тоттенхем – Арсенал: Артета піддивився секрети Моурінью у документальному фільмі від Amazon
Головний тренер Арсенала Мікель Артета знайшов несподіване джерело інформації про Тоттенхем напередодні дербі. Матч відбудеться сьогодні о 18:30.
"Дуже цікавий документальний фільм. Було цікаво побачити внутрішню кухню іншого футбольного клубу, інші ідеї, інших тренерів, іншу організацію.
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Мені подобається дивитися подібні фільми – дивлюся документалки і про інші види спорту, тому що є багато речей, які можна почерпнути. Тим більше у такого фахівця, як Жозе Моурінью, який працював у багатьох країнах, і в усіх досягав успіху.
У цьому документальному фільмі є кілька важливих моментів, які можна помітити і зрозуміти, чому він досягає успіху і як він це робить", – цитує Артету Sky Sports.
Додамо, що документальний фільм про Тоттенхем у сезону-2019/2020 був знятий після того, як Жозе Моурінью замінив Маурісіо Почеттіно на посаді керманича "шпор" і в підсумку посів шосте місце в турнірній таблиці АПЛ.
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